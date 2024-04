Un ensayo de PharmaMar en cáncer de pulmón, seleccionado para su presentación en ASCO

PharmaMar (MSE:PHM) presentará en el Congreso de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, ASCO, que tendrá lugar en Chicago, Estados Unidos, entre el 31 de mayo y el 4 de junio, los resultados del estudio PM1183-A-014-15 fase II que evalúa lurbinectedina en combinación con irinotecan en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) o microcítico recidivante tras haber recibido previamente una línea tratamiento con platino. Los resultados muestran que al combinar estos dos fármacos se produce una clara sinergia que potencia la actividad de lurbinectedina.

PM1183-A-014-15 es un ensayo basket de Fase I/II multicéntrico, abierto con lurbinectedina en combinación con irinotecan en pacientes que han recaído en primera línea. Este estudio que incluyó a 101 pacientes mostró buenos datos en el tipo de población que se ha incluido en el brazo B de lurbinectedina en combinación con irinotecan en el ensayo LAGOON. Estos resultados se refieren a la tasa de respuesta global (ORR, Overall Response Rate), duración de la respuesta (DoR, Duration of Response), supervivencia libre de progresión y supervivencia global (PFS, Progression-Free y (OS, Overall Survival). Además, los datos muestran un perfil manejable de seguridad y tolerabilidad.

El Dr. Luis Paz-Ares Rodríguez, Jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre comenta: “aunque tanto irinotecan como lurbinectedina han demostrado actividad por separado en monoterapia, ahora estos compuestos con mecanismos de acción diferente han demostrado una importante sinergia usados en combinación”.

Luis Mora, Director General del área de oncología añade: “Estos resultados son de especial importancia dado que el mismo tratamiento utilizado en este estudio se está evaluando en la fase III de LAGOON. Los resultados observados refuerzan la lógica elección de uno de los brazos experimental del ensayo LAGOON actualmente en curso”.

Al ser el CPCP un tumor adicto a transcripción, la combinación de un inhibidor de la transcripción activa (lurbinectedina) por bloqueo de su zona promotora con un inhibidor de la topoisomerasa I (irinotecan) que es necesaria para evitar el estrés de torsión del DNA que se produce durante la transcripción tiene una lógica científica. Esto ya ha sido publicado en ensayos preclínicos produciéndose una gran sinergia al combinar lurbinectedina con irinotecan. Ahora, la sinergia observada al combinar estos dos fármacos con mecanismos de acción diferentes que inhiben la transcripción, se muestra también en este ensayo clínico, lo que hace muy interesante y prometedor uno de los brazos del ensayo LAGOON consista en esta combinación.