Gabriel Serrano: «Desarrollamos soluciones con exosomas para rejuvenecer y mejorar la piel»

El estado y la apariencia de nuestra piel es clave para la salud. Si queremos lucir una piel sana durante muchos años es fundamental cuidarla a diario con los activos y productos adecuados. De la mano del Dr. Gabriel Serrano, dermatólogo y fundador de Laboratorios Sesderma, repasamos algunas de las claves para mantener una piel sana y combatir el envejecimiento prematuro.

¿Qué factores influyen en una piel saludable?

Hay muchos, internos y externos. En primer lugar, tenemos factores endógenos, como la genética y el envejecimiento natural de la piel. Los externos están determinados por el entorno que nos rodea, por nuestra salud en general y por las opciones que elegimos en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, seguir una alimentación equilibrada, gestionar el estrés, respetar las horas de sueño o alejarnos de determinados hábitos perjudiciales (tabaco, exposición excesiva al sol…), pueden ayudarnos a retrasar el proceso de envejecimiento biológico y prevenir problemas dermatológicos.

¿Qué activos no pueden faltar en el cuidado de la piel?

El retinol es el «gold standard» de los tratamientos de la piel, ya que sirve para tratar acné, arrugas, hiperpigmentaciones y otras alteraciones de la piel debidas al envejecimiento. En nuestros laboratorios llevamos más de 30 años investigando sobre los retinoides, su mecanismo de acción y beneficios. Nuestra ventaja diferencial es que encapsulamos tipos de retinoides en liposomas, protegiendo el ingrediente de su degradación y aumentando su tolerancia. De esta manera, evitamos reacciones adversas como irritación o rojeces. La vitamina C también es otro de los activos más empleados en cosmética por su poder antioxidante, ya que neutraliza la acción de los radicales libres que dañan nuestra piel. En Sesderma, los productos de la línea C-VIT incorporan una forma de vitamina C estable para conseguir la máxima efectividad y tolerancia. De hecho, hemos lanzado C-VIT 5 Sérum liposomado, el primer producto antiedad con cinco tipos de vitamina C estabilizada y liposomada, que ya es un top ventas mundial.

Acaba de lanzar Retisil, una nueva línea con HPRetinoato. ¿Qué aporta este retinoide?

El retinoato de hidroxipinacolona o también denominado HPRetinoato es un éster del ácido retinoico, un retinoide innovador de nueva generación. Retisil es la nueva línea de Sesderma más potente y completa para el cuidado de todos los signos de la edad, gracias a sus innovadores activos como el mencionado HPRetinoato y el silicio orgánico, que promueve la síntesis de colágeno y elastina. Además, su fórmula se completa con ácido hialurónico, péptidos y vitamina E, entre otros. A esta sinergia de activos se suma al empleo de la tecnología nanotech de Sesderma, que es capaz de encapsular los ingredientes en liposomas, lo que permite dotar de mayor estabilidad y tolerancia a los activos. Esto se traduce en una eficacia y beneficio superior, ya que se logra alcanzar las capas más profundas de la piel.

Fue pionero en usar la nanotecnología en dermocosmética, ¿qué ventajas tiene?

En 2008 elevamos la eficacia y penetración de las fórmulas incorporando Nanotech, nuestra más avanzada tecnología de esferas inteligentes, basada en métodos de encapsulación de última generación. Estos activos encapsulados se vehiculizan a través de liposomas de tamaño nanométrico, en los que el volumen acuoso está rodeado por una bicapa lipídica de fosfolípidos biodegradables y biocompatibles. Los beneficios son muchos, consiguiendo niveles de penetración y eficacia únicos. La tolerancia es excelente, ya que actúan sin alterar la piel, y permiten una liberación gradual de los activos con beneficios inmediatos y a largo plazo.

¿Hacia dónde van las investigaciones sobre envejecimiento?

Uno de los temas que más preocupa es el envejecimiento, qué va a pasar con nuestro aspecto físico y nuestra salud cuando seamos mayores. Actualmente, seguimos trabajando con agentes tópicos, como son las diversas formas de retinol, péptidos, rellenos dérmicos o ingredientes bótox like, más todos los dispositivos de micropunción, radiofrecuencias y demás, con el fin de conseguir abrazar el paso del tiempo en lugar de luchar contra él. Esa es la esencia del concepto pro-aging, un cambio de perspectiva que se está imponiendo en el cuidado de la piel y que defiende la naturalidad, ante todo. Además, investigamos y desarrollamos soluciones con exosomas, que actúan como mensajeros y son responsables de la comunicación intracelular, es decir, envían información a las células deterioradas para que funcionen mejor, puedan regenerarse y rejuvenecer. De hecho, ya se están empleando de forma combinada con tratamientos de micropunción de Mediderma, nuestra división de productos profesionales y uso médico-estético. Próximamente incorporaremos exosomas en la formulación de productos dermocosméticos de Sesderma.

¿Cuál es la clave de su éxito?

La innovación constante. El proyecto de las clínicas y «skin center» empezó en Valencia, cuando abrí mi primera clínica dermatológica a finales de los 70. Después, amplié el portfolio con Sesderma Skin Center en Valencia, Madrid y, próximamente, en Barcelona. En el resto del mundo ya tenemos clínicas y «skin centers» en Dubái, Bogotá y Bayahibe, y espero incorporar nuevos puntos estratégicos a lo largo del próximo año. En concreto, la clínica de Bayahibe es diferente, ya que es una policlínica con especialidades que van más allá de la dermatología, como cardiología, pediatría, ginecología y medicina general, entre otras. Y es que también brinda apoyo a la fundación que lleva mi nombre y cuyo objetivo es contribuir a la salud y bienestar de personas sin recursos de República Dominicana.