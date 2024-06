Margarita Alfonsel, el orgullo de la «misión cumplida»

Pronunciar el nombre de Margarita Alfonsel supone aludir a una de las mayores referentes del sector sanitario. No es para menos, ya que, además de su larga trayectoria profesional y su acreditado buen hacer, siempre se ha caracterizado por su afable talante y su incondicional dedicación. Por todo ello, el suplemento A TU SALUD ha querido reconocerla con el Premio Especial a la Trayectoria en el sector sanitario. «Para mí es un honor recibir un reconocimiento por parte de un medio tan acreditado como LA RAZÓN. Lo recibo con muchísima ilusión y con enorme agradecimiento hacia A TU SALUD y, en concreto, hacia Sergio Alonso, gran profesional con el que he interactuado a lo largo de los años y con mayor intensidad en la pandemia, siempre desde la profesionalidad, la confianza y la lealtad. Es un gesto que valoro de forma muy especial y un reconocimiento que guardaré en mi corazón y ocupará un lugar preferente», confiesa Alfonsel.

Experta en tecnologías médicas, puede presumir de 35 años de experiencia en el sector empresarial, habiendo asumido distintos puestos de responsabilidad en Fenin, los últimos 23 como secretaria general, máximo cargo ejecutivo, así como 16 como secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud, fundación de la que fue cofundadora en 2007. Además, también fue cofundadora con la Fundación Ortega Marañón, en su calidad de representante de Fenin y de la Fundación, de la Cátedra Interuniversitaria Tecnología Salud y Sociedad en 2023.

Echando la vista atrás, y con la intención de recopilar los hitos alcanzados durante su trayectoria en Fenin bajo el prisma de la humildad, Alfonsel destaca entre sus puntos fuertes «el liderazgo integrador, la profesionalidad, la creatividad, el compromiso, la búsqueda del consenso, la escucha activa, la pasión y la ilusión que he puesto en toda mi andadura, y el haber configurado un equipo de alto valor que me ha acompañado en toda esta trayectoria y al que siempre he reconocido y agradecido su fidelidad». En este sentido, Alfonsel se siente especialmente orgullosa de haber acometido con éxito la profesionalización de la organización empresarial. En cuanto a la estructura organizativa interna, siendo una asociación heterogénea por la multiplicidad de desarrollos en distintas especialidades médicas, definió un modelo de gobernanza eficaz y eficiente que responde a las necesidades de los distintos colectivos «y que la experiencia nos dice que ha funcionado de forma exitosa. Cuando miro hacia atrás y observo el desarrollo de Fenin y la opinión de sus asociados, de los órganos de gobierno y de las instituciones, puedo afirmar “misión cumplida”», confiesa.

Hitos alcanzados

Entre los logros alcanzados por Fenin bajo la batuta de Alfonsel destacan, entre otros muchos, el plan de pago a proveedores, que canceló las deudas de las administraciones sanitarias a todas las empresas por un importe próximo a los 6.000 millones de euros; la renovación de equipamiento obsoleto instalado en hospitales a través del plan Inveat; la implantación del código ético en 2018 como sistema de autorregulación o la creación de la Fundación Tecnología y Salud, del que se siente especialmente orgullosa. Y cómo no, «la gestión de la pandemia en la que el gabinete de crisis que creamos puso en marcha un plan estratégico de altísimo valor, con iniciativas como el “corredor aéreo sanitario”, que en los momentos más críticos permitió traer a España más de 700 toneladas de material sanitario que salvaron vidas... año 2020, tres meses, 32 aviones de la flota de Iberia y el apoyo logístico de Oesía. ¡Un logro de Fenin y sus asociados sin precedentes!», recuerda con orgullo.

Tras estas décadas, Alfonsel se ha embarcado hace apenas tres meses en una nueva etapa más sosegada desde la reflexión y siempre con una visión holística comprometida: «Quiero devolver a la sociedad parte de lo que me ha aportado que ha sido mucho en todo este recorrido. Para ello seguiré activa en proyectos de valor en los que pueda aportar conocimiento y experiencia y también en otra vertiente, apoyar y mentorizar a mujeres más jóvenes para reafirmar la necesaria mayor presencia de la mujer en altos puestos de responsabilidad. Creo firmemente en los valores que aporta el liderazgo femenino», asegura.

Así, el balance que Alfonsel hace de estos 35 años de trayectoria «es muy positivo y debo agradecer a Fenin en su conjunto y a todos con los que me he relacionado en esta larga etapa de mi vida profesional su confianza y su apoyo. Los reconocimientos que he recibido, que han sido muchos y todos emocionantes, para mí suponen una enorme satisfacción».