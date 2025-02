Médicos en pie de guerra contra García

No es de extrañar que los médicos se levanten contra la ministra de Sanidad y su proyecto no consensuado de Estatuto Marco. La señora Mónica García se ha formado políticamente en una cultura en la que la negociación y el diálogo no tienen demasiado hueco, pues en el mundo del comunismo las decisiones no se acuerdan, sino que se imponen y listo. Claro que los profesionales de la medicina no parecen estar dispuestos a aceptar sin más lo que les llega del Ministerio, como se puso de manifiesto en la manifestación del pasado jueves en la capital de España.

El detonante de la explosión de los facultativos contra el Ministerio han sido las jornadas laborales. Los médicos en nuestro país están muy poco reconocidos y claramente mal pagados. Mientras no se les muevan sus insuficientes condiciones actuales, siguen trabajando sin protestar, aunque insatisfechos, pero cuando se les pretende alterar el marco regulatorio de su actividad, sin apenas ser consultados, reaccionan exponiendo con contundencia ante la sociedad todo cuanto de la nueva regulación entienden que les perjudica. De ahí que denuncien la "eliminación de la obligatoriedad de hacer guardias", o que no se les contabilicen esas horas como tiempo trabajado para la jubilación, y lo que es peor, que las retribuciones sigan siendo claramente insuficientes, muy por debajo de las que tienen sus homólogos en los países más relevantes de nuestro entorno europeo.

La mayoría de las reivindicaciones son laborales, por supuesto, pero los agravios van más allá de lo estrictamente corporativo: "Hemos comprobado hasta dónde se pretende ningunear al médico, el profesional con mayor responsabilidad y cualificación en el proceso asistencial”, siendo el mayor reproche al "rígido" sistema de incompatibilidades del borrador, que afecta casi únicamente a los facultativos al exigir dedicación exclusiva en la pública a jefes de sección y otros cargos de responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, y a los adjuntos en los cinco años posteriores a finalizar la residencia.

En fin, que o Mónica García negocia y acuerda con los médicos, o el conflicto está garantizado.