El momento del día en el que te tienes que pesar para saber tu peso exacto, según los expertos

El peso se tiende a equipar con un buen estado de salud. Y lo cierto es que, en parte, es totalmente razonable, aunque músculo y grasa no son lo mismo y la composición corporal de las personas tampoco. Pero son muchos aquellos preocupados por su peso más allá de su musculatura, pesándose casi todos los días o varias veces a la semana. Sin embargo, al contrario de lo que mucho piensan, lo cierto es que existe un momento del día en el concreto en el que podemos conocer nuestro peso exacto.

Lo cierto es que la mayoría piensa que el peso importa, pero no es del todo exacto. Y es que existen muchos factores que influyen en el número que vemos en la báscula, que aunque es un buen indicador de nuestro estado de salud, varía en función de condicionantes como el agua, el tiempo que llevamos sin comer, nuestro contenido intestinal, si hemos ido al baño.... y del porcentaje de grasa y músculo del que se constituye nuestro cuerpo.

Y es que existen otros indicadores que nos pueden mostrar si estamos en el camino correcto de perder peso (o ganarlo si es necesario), construir músculo, bajar nuestro porcentaje de grasa, y en definitiva, llevar una vida saludable. Por ejemplo, dormir mejor por las noches, entrar en camisetas, pantalones y otras prendas que antes no nos venían del todo bien o nos apretaban y hasta no notar fatiga a lo largo del día aunque no hagamos nada de deporte.

Lo dice la ciencia: puedes saber tu peso exacto si te pesas en la báscula en este momento del día

Por ello, no debemos fijarnos en ese número como única estimación para saber si estamos en un buen estado de salud o no, pero para tomar en cuenta este indicador, lo cierto es que debemos pesarnos de la forma correcta, puesto que el peso de nuestro cuerpo no es el mismo durante el día y varía de lo que comemos, bebemos o hasta de las veces que vamos al baño.

Esto lo podemos si nos subimos cuatro o cinco veces a la báscula en momentos diferentes de un día en concreto. Así, podremos apreciar que por la mañana, por la tarde o por la noche, así como antes o después de las comidas, el peso de nuestro cuerpo ha cambiado. Por ello, según los expertos, lo primero que debemos hacer es tomar un momento concreto de la jornada para pesarnos, y así tomarlo como referencia, puesto que el cuerpo estaría diariamente en las mismas condiciones.

Pero no vale cualquiera, ya que todos los días no comemos los mismos ni realizamos la misma actividad, así como nuestro NEAT o gasto calórico no es exactamente igual. De esta forma, la ciencia determina que las personas que quieran comprobarlo de forma exacta deben subirse a la báscula por la mañana, al despertar, vaciar la vejiga y antes de desayunar o ir al gimnasio. De este modo, la báscula nos dará una cifra que se asemeja más a la realidad.

Otro factor a tener en cuenta es que siempre debemos usar la misma báscula, ya que tal vez no todos los aparatos pesen de la misma forma, y en el momento de ponernos sobre el peso, lo idóneo es poner los pies algo separados, equilibrando el peso en ambas partes de nuestro cuerpo, y no con los pies juntos como mucha gente tiende a hacer.

Los expertos también recomiendan no pesarse todos los días, pero si bien con una vez a la semana puede ser suficiente, lo ideal está entre en tres o cuatro ocasiones semanales, a poder ser los mismos días de forma rutinaria (por ejemplo, todos los lunes, jueves y sábados, para poder ocmparar más adecuadamente). Los expertos agregan que las mujeres eviten hacerlo durante el periodo menstrual, pues estarán más hinchadas y los pesos podrían no ser correctos.