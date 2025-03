«De noche se deshinchan los tobillos pero aumenta el dolor de hombro»

1. ¿A qué se debe el dolor crónico en el hombro? ¿Puede ser por una rotura que impida por ejemplo dormir sobre ese lado desde hace años?

El dolor crónico de hombro puede originarse en la articulación, como en la artritis (desgaste del cartílago) o lesiones de tendones (desgarros o inflamación). También puede deberse a depósitos de calcio, inflamación del tendón del bíceps o problemas en la biomecánica del hombro por falta de estabilidad muscular. La inestabilidad, donde el hombro se siente «flojo», y la forma del hueso acromion también pueden influir. En cuanto a lo último que me pregunta, el dolor de hombro a menudo se intensifica por la noche, no solo por posibles desgarros de tendones, sino también debido a cambios de presión en el cuerpo. Por ejemplo, durante el día, al estar de pie, los tobillos tienden a hincharse y el hombro se «desinflama». Sin embargo, al acostarnos, las presiones se redistribuyen, los tobillos se deshinchan y aumenta el líquido en el hombro, lo que puede aumentar el dolor nocturno.

2. ¿Qué tratamientos hay?

El dolor de hombro se aborda de manera escalonada. Inicialmente, se recurre a analgésicos para aliviar el dolor. Paralelamente, la fisioterapia juega un papel fundamental, especialmente cuando el dolor se debe a la disminución del tono muscular de los rotadores del hombro. En un segundo nivel, se consideran las infiltraciones. Aunque los corticoides son comunes, se prefieren alternativas como el ácido hialurónico o el plasma rico en plaquetas, que son menos agresivas para los tejidos y contribuyen a preservar la salud de la articulación a largo plazo. El siguiente paso se personaliza según la causa del dolor. Si la inestabilidad es el problema, la artroscopia para tensar la cápsula articular o reparar el labrum puede ser la solución. Cuando el dolor es tendinoso, como en el síndrome subacromial, la sutura del tendón o la descompresión subacromial pueden estar indicadas. Finalmente, en casos avanzados de artrosis o artropatía del manguito rotador, se puede considerar la cirugía de reemplazo articular.

3. ¿En qué consiste la prótesis invertida del hombro que hacen en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar?

Su principal objetivo es ofrecer una solución protésica que no dependa de los músculos del manguito rotador, especialmente el supraespinoso, para lograr una correcta elevación del brazo.

4. ¿Por qué elimina más el dolor que la prótesis tradicional?

No es del todo así. Más bien, la diferencia radica en cómo interactúan con los músculos del hombro. La prótesis anatómica, que imita la forma natural de la articulación, requiere una musculatura fuerte y sana, especialmente del manguito de los rotadores y el deltoides, para funcionar correctamente. Si estos músculos están debilitados o lesionados, la prótesis anatómica puede no ser estable y causar dolor. En cambio, la prótesis invertida no depende tanto del manguito de los rotadores. Su diseño permite que el deltoides asuma un papel más importante en el movimiento del hombro, lo que la convierte en una mejor opción para pacientes con daño en el manguito rotador.

5. ¿Para qué perfil de pacientes es?

La prótesis invertida de hombro se utiliza con frecuencia en pacientes de edad avanzada, generalmente mayores de 60-70 años. Este tipo de prótesis es especialmente útil en pacientes que presentan lesiones en el manguito de los rotadores, un grupo de tendones que estabilizan la articulación del hombro. En pacientes de edad avanzada que sufren fracturas graves de la cabeza humeral, donde el hueso se rompe en múltiples fragmentos, la prótesis invertida de hombro puede ser la mejor opción.

6. ¿Cuánto dura la operación?

Entre una hora y una hora y media de promedio.

7. ¿El paciente recibe el alta ese mismo día o cuánto tiempo permanece de media ingresado?

Lo habitual es que la estancia hospitalaria tras una intervención de este tipo sea de uno o dos días.

8. ¿En qué casos los pacientes perciben una reducción elevada del dolor?

Un alto porcentaje de pacientes experimenta una reducción significativa del dolor tras el tratamiento. Es importante destacar que no todos alcanzan una remisión completa, es decir, un estado sin dolor. Algunos pacientes pueden persistir con molestias residuales. A pesar de ello, la mayoría experimenta una mejora sustancial en su calidad de vida y funcionalidad.

9. En caso de dolor de hombro crónico en pacientes pediátricos, ¿serviría?

En el ámbito pediátrico, el dolor en el hombro presenta características distintas al de los adultos. La artrosis, por ejemplo, es una causa poco común en niños, y su presencia sugiere una condición subyacente como la hemofilia u otra enfermedad rara que afecte las articulaciones. En estos casos, la prótesis de hombro no suele ser la primera opción de tratamiento, y de requerirse, no se consideraría una prótesis invertida. En niños, es fundamental identificar la causa precisa del dolor. La artrosis es inusual en esta población, y la prioridad es evitar la necesidad de una prótesis.

10. ¿Qué otros pacientes no serían candidatos inicialmente a este tipo de cirugía?

Además de los niños, existen otros pacientes que no serían candidatos para la cirugía de prótesis invertida de hombro. Esta cirugía no se recomienda para pacientes que no presenten una artropatía del manguito rotador, es decir, que no tengan una combinación de artrosis y una lesión completa del manguito rotador.