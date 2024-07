«Philips sabía en 2015 que los respiradores estaban dañados y en 2019 que podían causar cáncer»

Recientemente una coalición internacional de abogados ha presentado una demanda colectiva a nivel europeo ante el Tribunal Civil de Milán contra Philips por los riesgos contra la salud de varios de los ventiladores y respiradores de su filial Respironics: 15 millones de máquinas a nivel mundial (1,22 millones en Europa).

La compañía cerró el caso en EE UU, donde se vendieron más de cinco millones de aparatos, el pasado enero al acordar el pago de 1.100 millones de dólares (1.018 millones de euros) en indemnizaciones, tras las 561 muertes que podrían estar relacionadas con la espuma de poliuretano con la que la compañía forró el interior de los aparatos médicos para amortiguar el ruido. Carlos Villacorta Salís, abogado y socio-director de BCVLex Madrid, es uno de los letrados de dicha coalición internacional.

¿Desde qué año Philips conocía el problema? ¿Y cuándo dijeron que podía ser cancerígeno?

Que sepamos por lo menos lo sabían desde 2015, como consta en los documentos internos mediante procesos judiciales de Estados Unidos a los que hemos tenido acceso. Sabían desde entonces que la espuma de poliuretano se desintegraba. Lo dijeron las primeras informaciones oficiales sobre los posibles efectos para la salud que fueron en abril de 2021. Entonces se acordó la retirada a propia instancia de Philips de todas las máquinas. En 2018-2019 Philips ya decía que inhalar la degradación de esta espuma podría ser cancerígeno. Y desde 2021 como estrategia de comunicación ha minimizado los efectos para la salud.

¿En qué año los retiraron?

En EE UU, Philips emitió en junio de 2021 una retirada voluntaria de algunos de sus modelos de CPAP, BiPAP y ventiladores tras recibir informes sobre la desintegración de la espuma insonorizante de los dispositivos. En septiembre inició un programa de reparación y sustitución que cubría todos los dispositivos retirados. Poco después, en noviembre, la FDA alertó sobre los problemas que podía causar la silicona que estaba utilizando para repararlos...

En Europa se acuerda retirarlos a finales de julio de 2021, pero en muchos países aún no se ha hecho. Tenemos un cliente rumano, con apnea del sueño muy aguda, que hoy sigue usando la máquina porque la necesita para poder dormir y no ahogarse y está pidiendo a las autoridades rumanas y a la distribuidora de Philips que se la cambien y no lo hacen. Y con ello los temores sobre qué efectos inmediatos le va a causar o algún efecto futuro como cáncer, ya que esta espuma tiene más de 50 compuestos químicos con efecto negativo sobre el sistema endocrino.

¿Espera una sentencia ejemplar o sucederá como con la talidomida en España o con Dekapine?

Tenemos la esperanza de que se va a ganar y obtener justicia. La responsabilidad de Philips es obvia. La dificultad reside en que se reconozca el derecho de todos europeos a reclamar en una sola demanda. Nunca ha habido una sola demanda a nivel colectivo en toda la UE. Y en España no existe una normativa que permita a los afectados que no reclamen ser beneficiarios de lo que se decida, en caso positivo, ya que nuestro país no traspuso la directiva. De hecho, se está tramitando ahora y eso va a tardar y hará que España sea sancionada.

¿Cuánto dinero reclaman?

Al menos 70.000 por afectado por el estrés emocional de no saber qué le pasará e indemnizaciones mayores para los que hayan sufrido daños por los aparatos defectuosos.

Una vez que el juez acepte la demanda, ¿cuánto tiempo tienen los afectados para adherirse?

Depende del juez. Normalmente, en Italia, suele ser un plazo de entre seis meses y un año. Para ello, el juzgado genera una página web para que la gente pueda adherirse a la reclamación. Nosotros lo que estamos recomendando en la UE es que se inscriban en la página web www.cpapeurope-classaction.com, también hemos creado un código QR. Allí das los datos y nosotros vamos informando sobre cómo va el procedimiento.

¿Le cuesta algo al afectado?

No, cero coste para los que se adhieran a la reclamación. Cobraremos un porcentaje si se gana.

¿En España hay al menos 79.727 usuarios?

Al menos sí porque las máquinas afectadas son respiradores (para la apnea, un aparato portátil que lo que hace es suflar presión positiva pero suave, para que el aire entre mejor) y ventiladores que se emplean en la UCI (de doble presión, inyectan y sacan el air). A saber cuántas personas los usaron durante la Covid-19. Son máquinas que han podido usar 10-15-20 personas cada una en un año.

¿Cuántos demandantes había en Estados Unidos?

La información que tengo es que se distribuyeron más de 10 millones de máquinas cuando el «recall» para que se devolvieran las máquinas dice cinco millones, que también es mucho teniendo en cuenta población y número de máquinas. De hecho, hay más máquinas por número de habitante en EE UU que en España o en cualquier país europeo seguramente porque sus sistema sanitario es privado, por su porcentaje de personas obesas...

¿Cómo valora los más de mil millones de euros en indemnizaciones de EE UU?

En EE UU Philips ha hecho una maniobra estratégica genial. Fue un acuerdo entre abogados y Philips por el que la compañía denunciada se reservó 1.100 millones de dólares para las víctimas que tenían únicamente seis meses para inscribirse. De no hacerlo, los futuras personas que quieran reclamar lo tendrán que hacer por su cuenta. Pero los abogados que participaron en este procedimiento firmaron no volver a llevar un pleito contra ellos. Es decir, que el afectado no encontrará a prácticamente nadie que le lleve el pleito, y además tendrá que hacer esfuerzos hercúleos demostrativos muy costosos.

¿De ahí la subida en bolsa?

Eso es. Las acciones subieron un 38% el mismo día... Nos gustaría que la historia en Europa fuera diferente y que no se cierre la puerta a los que en este momento no puedan asociarse. En EE UU, pese a considerarse el país de las indemnizaciones, el estrés causado por uso máquina que en unos años puede causar cáncer no es indemnizable. En Europa, sí. Por eso allí hubo 56.000 personas adheridas que presentaban patologías médicas, como problemas respiratorios, no gente preocupada por lo que pueda pasarle en unos años.

Imagino que no se espera que se logren indemnizaciones más altas en UE que en EE UU por número de máquinas y porque allí suelen ser mayores las indemnizaciones, ¿no?

Sí. Suelen ser muchísimo más elevadas. Ganar un juicio por un fallecimiento en España estaría penado por medio millón de euros y en EE UU sería 10, 20 o 30 veces más.

¿Cuál es el perfil del paciente en la demanda colectiva paneuropea? ¿Un solo paciente por país o depende de cada caso?

Hemos preferido presentar demanda por un paciente por jurisdicción. Así que de momento tenemos 12 usuarios, 12 víctimas. Hay de todo. El afectado español no tiene ningún problema de salud, ha estado un año con la máquina, pero sí teme lo que le pueda suceder. Tenemos, en cambio, la viuda y los hijos de un usuario inglés que falleció de un tumor, otro en Italia con insuficiencia aguda respiratoria...

Pero, ¿todas las máquinas están afectadas?

Ni en todas las máquinas se produce la dispersión de la espuma igual ni todos los pacientes reaccionan igual. Afortunadamente los casos más graves son los menos. En EE UU un poco más del 1% son graves. Si lo extrapolamos a España, habría mil personas que tendrían problemas físicos, y muchas de las cuales no sepan que es por las máquinas. A todas ellas hay que sumar los afectados futuros por los tumores, los problemas endocrinos...

¿Qué secuelas que pueden tener los afectados?

Inflamación, dolor, irritación y problemas respiratorios serían los primeros daños que causa el polvo cuando se degrada al entrar en el organismo y luego pasa al torrente sanguíneo a través pulmones, lo que puede hacer que en cinco años un usuario desarrolle un tumor o un problema endrocrino grave.

Desde 2021, la FDA ha recibido informes de 561 muertes que pueden estar relacionadas con el uso de las máquinas defectuosas. ¿Y en Europa?

Nosotros no tenemos datos de fallecimientos. Solo tenemos un caso. Pero nuevamente si extrapolas los datos de EE UU a tenor de número de afectados, máquinas y fallecidos, habría 50 muertos en España.

¿Habéis estimado cuánto dinero ha podido ganar Philips con estos dispositivos durante todos estos años?

No hemos hecho el cálculo, pero la división de respiradores de Philips ha sido la más rentable de la multinacional y con la que más dinero han ganado. Han vendido 10 millones de máquinas solo en EE UU.

¿De qué año son las máquinas afectadas?

En año 2008 Philips compra Respironics y desde ese momento Philips empieza a usar espuma de poliuretano para aislar las máquinas. No sabemos cómo estaban antes. Ni distribuidor ni fabricante de la espuma sabían que la usaban para el interior de las máquinas de tipo médico y eso es gravísimo y cuando se enteraron en 2015 y en 2016 hay muchos correos diciendo que estas espumas no se pueden utilizar para aparatos médicos porque no está previsto para esto. Lo tienen oculto hasta que número afectados empieza a crecer.

¿Qué le diría a los afectados españoles para que se sumen a la reclamación?

Lamentándolo mucho tienen un riesgo y han de vigilarlo. Ante cualquier síntoma vayan a su médico y consulten y en segundo lugar reclamen. No es tolerable que esto ocurra y no reaccionemos a los abusos de la grandes corporaciones.