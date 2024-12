¿En qué momento estamos si hablamos a nivel de liderazgo en las empresas?

Es un momento único en la historia. Nos encontramos en un contexto de transformación exponencial en el que, de forma simultánea, se están produciendo cuatro revoluciones al mismo tiempo. Por un lado, la revolución tecnológica, la biomédica, la geopolítica y, por último, la social, con cambios en nuestras prioridades y formas de trabajar desencadenados principalmente por la pandemia de la Covid-19. Todo ello va a provocar un gran cambio social, económico y laboral sin precedentes que requiere un nuevo modelo de liderazgo en las empresas.

¿Cómo cree que debe evolucionar la forma que tienen los jefes de liderar equipos?

Todos los años el Instituto Gallup publica unos datos sobre la motivación y compromiso de los empleados con sus empresas y son siempre impactantes. Prácticamente sólo uno de cada de tres trabajadores está comprometido con su organización, y dos de cada tres están desmotivados. Parece evidente que el modelo de liderazgo tradicional no es efectivo. Estoy convencido de que se requiere una nueva forma de dirigir personas, a partir de un propósito inspirador que potencie la creación de valor no sólo para la empresa, sino para la sociedad. Se precisan líderes humanísticos, con cualidades como la empatía, que generen culturas que permitan a sus colaboradores alcanzar su máximo potencial. Directivos visionarios e innovadores, que sueñen con lo imposible y que, haciendo crecer a los que les rodean, obtengan los mejores resultados.

¿Cuál es, en su opinión, la importancia del legado en un directivo?

En su primera rueda de prensa, cuando comenzó su etapa en el Liverpool F. C., Jürgen Klopp dijo: «No es importante lo que la gente piensa de ti cuándo llegas a un lugar, lo más importante es lo que piensan cuando te marchas». El legado es aquello que deja atrás un profesional después de su paso por una organización, en la interminable carrera de relevos que es una empresa. Debemos construir proyectos o iniciativas que generen un el impacto positivo en el mundo y que perdura en el tiempo. Los líderes que construyen legados con propósito saben que no pueden hacerlo solos y necesitan un gran equipo detrás que los acompañe.

¿Qué le animó a escribir su libro «Liderazgo Infinito» que acaba de publicar?

En primer lugar, y alineado con mi propósito vital de «desarrollar líderes para mejorar el mundo», quise compartir mi experiencia liderando equipos durante más de 25 años en cinco países distintos. Por otro, me gustaría inspirar a nueva generación de directivos a liderar desde otra dimensión. Personas liderando personas y que no sólo lideran desde la razón sino sobre todo desde el corazón. Profesionales que además de obtener resultados extraordinarios invierten tiempo en crear equipos de alto rendimiento y poseen una necesidad insaciable de aprender, desaprender y re-aprender. Un nuevo modelo de liderazgo para el que no hay imposibles, eso sólo lo marcas tú.