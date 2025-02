¿Son las inyecciones en la columna útiles frente al dolor crónico de espalda?

El dolor de espalda crónico es la principal causa de discapacidad en todo el mundo. Se estima que afecta a uno de cada cinco adultos de entre 20 y 59 años, con tasas más altas probablemente entre los adultos mayores, además del consiguiente gasto en atención médica derivado de este problema.

En los casos de dolor crónico (entendiendo por este aquel que dura al menos tres meses) procedimientos como inyecciones epidurales de esteroides, bloqueos nerviosos o ablación por radiofrecuencia (usando ondas de radio para destruir los nervios) se usan ampliamente para detener las señales de dolor que llegan al cerebro, pero las pautas actuales brindan recomendaciones contradictorias para su uso cuando no está asociado con cáncer, infección o artritis inflamatoria.

Ante esta situación, un panel internacional (compuesto por médicos, personas que viven con dolor crónico de columna y metodólogos de investigación), llevó a cabo un análisis detallado de la evidencia más reciente utilizando el enfoque Grade (un sistema utilizado para evaluar la calidad de la evidencia).

Y sus conclusión, publicada en «The BMJ», es que las inyecciones en la columna no se deben administrar a adultos con dolor de espalda crónico porque brindan poco o ningún alivio en comparación con las inyecciones simuladas.

Esta evidencia, basada en revisiones de ensayos aleatorios y estudios observacionales, comparó los beneficios y daños de 13 procedimientos intervencionistas comunes, o combinaciones de procedimientos, para el dolor de columna crónico no relacionado con cáncer, frente a procedimientos simulados.

Después de una cuidadosa consideración, el panel concluyó que no había evidencia de alta certeza para ningún procedimiento o combinación de procedimientos, y toda la evidencia de certeza baja y moderada sugiere que no hay alivio significativo para el dolor axial (en un área específica de la columna vertebral) o el dolor radicular (que se irradia desde la columna vertebral a los brazos o piernas) para las inyecciones en la columna en comparación con los procedimientos simulados. Por lo tanto, recomiendan firmemente no utilizarlas.

Esto incluye inyecciones de anestesia local, esteroides o su combinación; inyecciones epidurales de anestesia local, esteroides o su combinación; y ablación por radiofrecuencia con o sin anestesia local más inyecciones de esteroides. El panel añade que estos procedimientos son costosos, representan una carga para los pacientes y conllevan un pequeño riesgo de daño. Por tanto, afirman que casi todos los pacientes informados optarían por evitarlos.

Por último, reconocen que se necesitan más investigaciones que pueden modificar las recomendaciones futuras, en especial para los procedimientos que actualmente están respaldados por evidencia de eficacia de baja o muy baja certeza. También para establecer los efectos de los procedimientos intervencionistas en resultados importantes para los pacientes, como el uso de opioides, el retorno al trabajo y la calidad del sueño.