"Las tasas de vacunación infantil frente al VRS están siendo muy buenas"

Toma las riendas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), desde la que seguirá luchando por el reconocimiento de la especialidad, que se confirmó como crucial durante la pandemia y encara nuevos retos como el aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos o las resistencias a los antibióticos.

La especialidad de Urgencias está a punto de conseguirse... ¿Por qué está costando tanto conseguir la de infecciosas?

El proceso de reconocimiento de la especialidad de Enfermedades Infecciosas se ha paralizado a consecuencia del vacío en las instituciones a raíz de las elecciones. En estos momentos, desde la Seimc se ha hecho la solicitud a la comisión técnica que se encarga de la evaluación de las solicitudes que se acogen al RD de Especialidades y se encuentra en proceso de evaluación. Lo que se necesita ahora mismo es que esa comisión técnica reanude sus reuniones y, una vez que termine con la evaluación del proceso de Urgencias, empiece con la de la solicitud de Enfermedades Infecciosas y/o las que tenga sobre la mesa. Según informaciones no oficiales, creemos que las reuniones de esta comisión se están reactivando y una de las señales de esto es que se ha seguido adelante con la de Urgencias.

La Covid-19 dejó claro la importancia y el riesgo que entrañan estas patologías. ¿Qué destaca de la labor desempeñada por los infectólogos en la pandemia?

La labor de infectólogos y microbiólogos, junto con la de otras especialidades, ha sido de equipo y de respuesta, trabajo y accesibilidad total para poder sacar adelante el cuidado de los pacientes infectados por SARS-CoV-2. Se ha ido perfectamente de la mano con Neumología, Medicina Interna e Intensiva. Infecciosas ha hecho una labor fundamental en cuanto al desarrollo de protocolos y recomendaciones para el tratamiento de los infectados en los centros hospitalarios además de participar en recomendaciones a todos los niveles.

Vaticinan que, a medio/largo plazo, algunas patologías transmitidas por mosquitos llegarán a ser endémicas en España. ¿Cuáles le preocupan más?

Las que más nos preocupan puede ser el dengue, el zika y el chikungunya. No obstante, ya tenemos en nuestro medio enfermedades transmitidas por garrapatas (no por mosquitos), como la fiebre de Crimea Congo, que ya es endémica en España y que hace unos años no lo era. Evidentemente, estamos ante un escenario que será propicio a que este tipo de enfermedades que no han sido endémicas en nuestro territorio lo sean.

Arrancada la campaña de vacunación de gripe y covid, además de a los grupos de riesgo y a los niños (en el caso de la gripe) se recomienda también a los sanitarios. ¿Cree que lo harán?

Se tendrán que emplear todos los medios a nuestro alcance para que así sea. Antes de la Covid-19 las tasas de adherencia a vacunas tan necesarias como la de la gripe no eran demasiado elevadas entre los profesionales sanitarios. En esta campaña, seguramente, se superarán esas tasas que estaban en torno a un 30-40%, dependiendo de los centros. Presumiblemente no se conseguirá una total adherencia a la vacunación y esto es algo con lo que tendremos que luchar desde todos los entornos trabajando en promoción de la salud. La vacunación es una de las formas que tenemos para poder evitar la enfermedad grave y, sobre todo, la transmisión en personas que podemos tener la enfermedad de manera asintomática y transmitirla en el entorno hospitalario e incluso en nuestro entorno personal, a familiares o pacientes con algún criterio de vulnerabilidad. Mi previsión, aunque espero equivocarme, es que no se llegará a una adherencia total y que tendremos que trabajar muy exhaustivamente para lograr la máxima a la que podamos aspirar.

¿Cómo vaticina que será la «epidemia» de bronquiolitis este invierno, primero con la «vacuna» ya aprobada?

Las tasas de adherencia a la vacunación infantil esta siendo muy buena. Este hecho hace pensar que, probablemente, no vayamos a asistir a la epidemia tan activa de VRS que tuvimos el año pasado como consecuencia de la falta de exposición de la población, especialmente la vulnerable, debido a las precauciones universales frente a la Covid-19 en España y el resto del mundo. La tasa de vacunación en los lugares en los que ya se ha empezado a implantar, sobre todo en recién nacidos, esta siendo muy buena y preveo que esto ayude muchísimo a limitar esa exacerbación de epidemia que tuvimos durante la temporada de 2022.

Otro asunto candente es el problema de la resistencia a los antibióticos. ¿Qué se ha conseguido en este sentido y qué queda aún por conseguir?

Se ha conseguido mucho. Las políticas activas de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos han tenido un éxito indudable. Evidentemente, las tasas de resistencia siguen siendo elevadas en España, lo que quiere decir que debemos seguir empleando todos nuestros esfuerzos en cuanto a prevención, difusión y formación para avanzar y conseguir disminuirla. El 20 de noviembre, coincidiendo con la Semana europea de la lucha frente a la resistencia a los antimicrobianos, presentamos un estudio, coordinado por el Dr. Cisneros, sobre la incidencia de las bacterias multirresistentes en los hospitales españoles. Es un trabajo multicéntrico de un gran número de hospitales del territorio nacional.

Viruela del mono, gripe aviar... ¿qué será lo próximo en llegar?

Todo lo que sea entrar en predicciones es arriesgado. Si hacemos un código semafórico (verde, amarillo y rojo) todos los expertos coincidimos en que, de todas, solo una de las entidades se podría colocar en verde: las hepatitis virales y, concretamente la C debido a los tratamientos curativos de los que ya se dispone. Las demás, excepto algunas en las que prevemos un desarrollo favorable –como tuberculosis o VIH por el posible desarrollo de tratamientos funcionales– estarían en el rojo porque nos siguen preocupando en gran medida.