La Generalitat llevará ante la Fiscalía el juego “Que no se te caiga el jabón”

La Generalitat de Cataluña va a denunciar ante la Fiscalía de Cataluña a los responsables del juego de cartas “Que no se te caiga el jabón”, denunciado por homofobia al considerar que podría incurrir en un delito de odio. El título del juego hace alusión a un extendido juego de palabras relacionado con las violaciones en las cárceles.

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, ha anunciado este jueves que su departamento ha abierto un expediente informativo y que llevará a l Fiscalía la existencia de este juego que ve “impresentable” por “homófobo” y “machista”. “Hemos decidido abrir un expediente informativo y llevarlo a Fiscalía porque atenta contra los derechos básicos, además de ser especialmente grave porque está pensado para que jueguen jóvenes y niños”, ha dicho El Homrani.

Por su parte, la empresa SD Games, distribuidora de “Que no se te caiga el jabón”, ha emitido un comunicado en el que manifiestan su “más absoluta condena y repulsa contra la homofobia, el racismo, el antisemitismo y cualquier otra conducta discriminatoria”. Además, destacan que el objetivo del juego no sólo es lúdico, sino que “pretende poner de relieve, en un contexto satírico y cargado de humor negro, los graves problemas que actualmente presentan las cárceles: acceso a drogas, uso de armas, violaciones etc., e incitar a la reflexión sobre estas cuestiones”.

La empresa reconoce que el juego puede ser considerado de “mal gusto”, “pero lo cierto es que la problemática que pone de manifiesto es, lamentablemente, un reflejo de una realidad, dura, desagradable e incluso políticamente incorrecta pero innegable”.

Según las instrucciones, “Que no se te caiga el jabón”, que tiene un precio de 15,95 euros, es un juego tipo “pasa la patata caliente” situado en la ducha de una prisión y está recomendado para mayores de 18 años.