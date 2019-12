Teresa Bueyes reclama 100.000 euros a Juan de Santiago por vulnerar el honor de Alejandro Ortiz, padre de Malén Ortiz

Teresa Bueyes, abogada defensora de Alejandro Ortiz, ha solicitado la condena de Juan de Santiago por vulneración al derecho al honor e intimidad personal y familiar reclamando 100.000€ de indemnización por la gravedad de las infamias y la agravación del ya de por sí terrible sufrimiento generado a Alejandro y a su hijo Bruno.

La abogada relata que el 13 de septiembre de 2014, “Juan De Santiago ( dicese investigador privado) participó en varios programas televisivos de difusión nacional , a raíz de la desaparición de Malén Ortiz ( Santa Ponsa 2 de diciembre de 2013). Acusó a su padre, Alejandro Ortiz, de haberle pegado una paliza a Malén cuando la encontró con un hombre en la cama lo que motivó su ingreso en el Hospital de Santa Ponsa, y como a la salida, aún malherida, prosiguió introduciendo a su hija “a hostias” - según sus palabras - en su vehículo. Malén tendría 13 o 14 años”.

Explica también que De Santiago acusó a Alejandro Ortiz de “mentir a la Policía” y tener implicación con la Mafia“ . “Uno de los motivos por lo que la mafia mata es por saber demasiado” espeto en clara alusión de la relación de Ortiz con el hampa mallorquín. También atacó a la Guardia Civil manifestando que ha seguido mal el protocolo y que si no ha investigado al padre este está tranquilo para seguir haciendo”.

Sin embargo la representante del Ministerio Fiscal aún habiendo reconocido la infracción de estos derechos ha considerado suficientes 2.000 euros de indemnización, sin otro argumento que no haber quedada probada la difusión.

Alejandro está desconcertado: “Es increíble que la Fiscal se erija en defensora de los derechos fundamentales. Mi hija era menor. Seguramente la han matado. Escuchar que a tu hija la traten como a una prostituta, que se inventen tales atrocidades y que la fiscal entienda que mi honor y la intimidad de mi hija que era menor cuestan 2.000 euros es una burla. Mi hijo se ha pasado el juicio llorando. Mis hijos estaban muy unidos a mi y a raíz de estos ataques muchos vecinos nos han dejado de hablar. De hecho, he perdido clientes y a mi hijo le han llegado a preguntar si yo he matado a mi hija. Llevamos seis años con tratamiento psicológico y nuestro sufrimiento empeora cada día al ver cosas como las de hoy. Las leyes no funcionan en este país, por eso en seis días me voy a vivir a Asía, no puedo más", ha dicho.

Teresa Bueyes, especialista en estos temas, ha respondido con contundencia: “Quien no castiga la maldad y la injusticia la ordena. La fiscal no se ha percatado de que la propia cadena televisiva ha certificado su difusión nacional. Yo he ganado sentencias de personajes del corazón donde, por mucho menos, han logrado ser indemnizados a 90.000 euros. Espero que la jueza Irene Partida Barreto sea ecuánime y dicte una sentencia ajustada a derecho. Alegatos como el que hemos escuchado hoy del fiscal son los que justifican que la calumnia y la injuria sigan siendo rentables para advenedizos, para personas a las que solo se le mide por su capacidad de difamar y efectuar insinuaciones vejatorias y que se cuelan en medios de comunicación para rentabilizar un negocio de por sí boyante y que les permite ganar mucho dinero aún con el riesgo de ser demandados, pues con indemnizaciones tan pequeñas e ingresos tan altos, el negocio del morbo y el descrédito sigue siendo rentable “