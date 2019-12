La emotiva carta de la madre de Marta Calvo: “Te llevaré en mi corazón mi princesa”

La madre de Marta Calvo ha querido recordar a su hija con un emotivo mensaje en Facebook. El mensaje Marisol Burón es una huida hacia adelante, un texto lleno de esperanza. Marta Calvo desapareció el pasado 7 de noviembre en el municipio valenciano de Manuel tras citarse con Jorge Ignacio, colombiano de 38 años con antecedentes por narcotráfico.

«Puedo llorar porque se ha ido, o reír porque ha vivido», comenzaba el mensaje de la madre de la joven de 25 años. «Puedo cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedo abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Mi corazón puede estar vacío porque no la puedo ver, o puede estar lleno del amor que compartimos. Puedo llorar cerrar mi mente, sentir el vacío, o puedo hacer lo que le gustaría a Marta, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir adelante...», continúa el texto. «Te llevaré en mi corazón princesa. Te ama tu mami», indicaba Burón en un texto en mayúsculas.

Hace unos días fue el padre el que remitió una carta a “Espejo Público”, en la que describía el infierno vivido por la familia durante los interminables días de búsqueda. "Vivimos desde hace casi un mes sumidos en una auténtica desesperación. Lo peor que puede vivir un padre es no saber dónde está su hija. Veintiséis días de incertidumbre, miedo, preocupación... con sus 26 noches, hasta recibir esa llamada. Esa llamada que nunca hubieras querido recibir, esa llamada que te confirma tus peores sospechas. Un día que nunca esperabas vivir y que nunca vas a poder olvidar. Lo hemos padecido en familia, arropado por mi pareja, mis padres y mi hijo pequeño, el hermano de Marta. Un joven de 20 años que está sufriendo también. Sin apenas conocer datos de la investigación durante este tiempo más que los revelados por los medios de comunicación queremos despedirnos de Marta recordándola juntos. Recordando esa sonrisa suya que no se puede olvidar. Recordando la sonrisa de esa niña dulce que se convirtió en una mujer llena de vida. Una vida truncada de forma atroz. Pedimos únicamente respeto y justicia para Marta No queremos hacer mas declaraciones de las que hacemos con esta carta.Agradecemos el trato que nos habéis brindado y la posibilidad de poder expresar nuestros sentimientos. Gracias también a todos los investigadores y cuerpos y fuerzas de seguridad que han trabajado incansablemente por saber qué le pasó a mi hija.

Jorge Ignacio se encuentra en prisión por la desaparición y muerte de Marta Calvo pero los investigadores sospechan que es responsable de algunas muertes más. Durante el interrogatorio reconoció que durante su encuentro sexual consumieron cocaína y que la joven murió la noche del 7 de noviembre. Además, indicó que cuando se dio cuenta de que estaba muerta decidió deshacerse del cadáver. Para ello, según dijo, lo descuartizó en una decena de partes y arrojó los restos en bolsas a varios contenedores de Alzira y Silla.

Los investigadores siguen trabajando para localizar los restos pero todavía no han logrado encontrar nada. La única pista son unos restos de sangre encontrados en la casa del detenido pero de momento no se han podido relacionar con la víctima.