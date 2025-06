PP y Vox rechazan medidas contra la prostitución propuestas por el PSPV entre críticas al caso Koldo

El PP y Vox han rechazado este jueves en la comisión de Igualdad de Les Corts Valencianes dos proposiciones de ley socialistas que reclamaban medidas contra la prostitución, como sancionar a los establecimientos que la permiten y a quienes utilizan estos servicios, y han criticado los "escándalos de prostitución del PSOE".

Las iniciativas del PSPV, que pedían modificar las leyes autonómicas de espectáculos y de carreteras para incluir esas medidas, se tramitaron en noviembre de 2023 con el voto de todos los grupos y, según ha explicado la diputada socialista Rosa Peris, desde hace un año estaban pendientes de ser debatida, pero el PP las ha incorporado "esta semana corriendo".

"Hay muy mala intención en este debate", ha reprochado Peris, quien ha acusado al PP de intentar "sacar tajada política del drama que viven las mujeres prostituidas", las cuales "no les importan absolutamente nada" y ahora se han quitado "la careta", mientras que ha lamentado que no se aproveche "esta crisis" para avanzar en la protección de estas mujeres.

La diputada de PP Verónica Marcos ha pedido a los socialistas "menos leyes teatrales y más asumir responsabilidades" tras el informe de la UCO sobre la trama del caso Koldo, y ha afirmado que cada vez que estalla "un escándalo de prostitución" el PSOE plantea "cortinas de humo", como hicieron "con los ERES, con el Tito Berni y ahora con Koldo, Ábalos y Cerdán".

Detrás de "esa bandera de la igualdad y feminismo de la izquierda, lo que había era catálogos de prostitutas a las que colocar para la satisfacción de ciertos dirigentes socialistas", ha aseverado la diputada del PP, quien ha criticado que hay "dirigentes socialistas que se comportan como auténticos proxenetas", y ha pedido que no se use a las mujeres "como coartada de la corrupción socialista".

La diputada de Vox Ángeles Criado ha afirmado que es "muy contradictorio" que el PSOE quiera luchar contra la prostitución "cuando tratan a las mujeres como simples objetos", pues no hay que olvidar que Ábalos y Koldo "tenían un equipo de prostitutas brasileñas para agasajar a contratistas del ministerio".

La diputada de Compromís Verónica Ruiz ha afirmado que "lecciones de honestidad y de pulcritud" no puede dar nadie, porque "el machismo no va por partidos", y ha lamentado que la derecha saque ahora estas propuestas, tras mantenerlas un año guardadas en el cajón, para hacer un "uso partidista de un tema tan sensible".