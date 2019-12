¿Cómo hacer que en 2020 tus propósitos sí se cumplan?

Es muy común decir: “Año Nuevo, vida nueva”. ¿Pero realmente es así? Muchos propósitos quedan en la nada, se van en una de las ráfagas de viento que sacude el invierno.

Muchas personas preparan una lista de metas. En muchas de ellas está “hacer ejercicio”, “dejar de fumar”, “perder 'x' kilos”, etc. Y aunque en enero se empiece con ilusión y con la intención de cumplir objetivos, en febrero la mayoría de ellos ya están en el olvido. ¿Quién no ha repetido propósito de un año a otro?

Los propósitos para el Año Nuevo que implican cambios de hábitos y de estilo de vida no son coser y cantar, requieren algo más que el mero hecho de proponerselo. ¿Por qué se olvidan fácilmente? Muchos simplemente los hacen por inercia, costumbre o por la presión externa y al carecer de peso propio, desaparecen. Después, se tiende a justificar el no cumplirlos, “falta de tiempo”, “no es el momento”, “falta de presupuesto...”, meras excusas, que en muchos casos son las mismas razones de aquellos que no cumplieron sus propósitos el año previo. Evita que te vuelva a suceder.

Hay que realizar un cambio real en los hábitos de vida. Además, mediante esta vía, ni se tirará el tiempo ni el dinero. Para poder lograr todo lo que te propongas, sigue estos consejos:

