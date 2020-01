Cómo sacar el visado ESTA para viajar a Estados Unidos

Quizás con la llegada del nuevo año tenga previsto viajar a Estados Unidos de vacaciones o por negocios. Si es su caso, debe saber que aunque los ciudadanos españoles no necesitan visado para desplazarse a este país si no se superan los 90 días, sí que es necesario cumplimentar el ESTA (Electronic System dor Travel Autorization) a través de Internet.

El Gobierno de Estados Unidos ha puesto en marcha, a través del Department of Homeland Security (DHS) un sistema electrónico automatizado, llamado ESTA que permite a los ciudadanos de España junto con otros 35 países participantes del VWP, solicitar su permiso de viaje on-line, por Internet.

Para poder solicitar su permiso de viaje con el ESTA es necesario disponer de un pasaporte de España, no basta con residir habitualmente en España. No podrá cumplimentarse si solo se dispone de un pasaporte emitido en otro país que no es participante del ESTA, ya que cada solicitud se vincula al pasaporte, no a la persona en si, por lo que muy probablemente le sería denegada la entrada y habría que solicitar un Visado USA.

El ESTA se tramita por Internet y la respuesta tarda en la mayor parte de los casos menos de 10 minutos.

¿Que tipos de viaje o visita están permitidos con el ESTA?

Si decide utilizar el ESTA como medio de tramitar su permiso de viaje a USA, la duración máxima de su estancia será de 90 días y el propósito de su viaje deberá de ser uno de los siguientes:

- Negocios

- Turismo

- Tránsito

No oficialmente, (es decir solicitando su permiso ESTA para Turismo o Negocios) también se suele utilizar para:

- Tratamientos médicos

- Cursillos y exámenes

No están admitidos bajo el ESTA los siguientes tipos de viaje:

Trabajo: Por ejemplo, periodistas que viajen por trabajo, incluso si realizan su trabajo en unas pocas horas, tendrán que solicitar un visado para poder cumplir con la ley.

Estudios: La ley exige que los estudiantes soliciten un Visado USA, aunque sea sólo para realizar, por ejemplo, un curso corto de inglés, un máster o asistir a un seminario (sin embargo la asistencia a eventos se considera “negocios”)

Es bastante común que los estudiantes de cursos cortos asistan a clases sin tener visado y en general esto no tiene consecuencias, pero nunca deberá solicitar su permiso de viaje con el ESTA alegando motivos de estudios o le será denegada.

Si llega usted a USA por mar o aire deberá hacerlo con una de las compañías regulares que tienen acuerdos con el DHS (todas las líneas regulares que tienen destinos a USA tienen este acuerdo de colaboración)

Deberá disponer de un billete de vuelta o de uno con destino a otro país que no sea Estados Unidos.

Para cumplimentar el ESTA necesitará, además de su pasaporte, una dirección de correo electrónico y una tarjeta de crédito o débito válida. Una vez que se verifiquen todos los datos, el documento autorizado ESTA USA es enviado muchas veces en solo unos pocos minutos.

El precio es de 14 dólares en la web oficial del Gobierno de Estados Unidos.

https://www.esta-visaform.us/es/registrations/application

A la hora de cumplimentarla le pedirán todo tipo de datos: desde los clásicos personales hasta los de sus padres o otras preguntas más extrañas como “¿Busca participar o alguna vez ha participado en actividades terroristas, espionaje, sabotaje o genocidio?” o “¿Alguna vez ha infringido alguna ley relacionada con posesión, uso o distribución de drogas ilegales?”.