Una colombiana que vive en España estalla: "No saben utilizar el aire acondicionado"

El aire acondicionado es poco menos que un salvavidas en los días de calor sofocante. Las altas temperaturas durante el verano provocan que estar en casa, en el coche o incluso en el trabajo sea un infierno, especialmente en las horas centrales del día. Para hacer la estancia más cómoda se utiliza este sistema de climatización que permite aliviar el calor, aunque cada uno lo usa a su manera. Mientras algunos optan por una temperatura estándar, otros lo ponen al mínimo.

También varía el tiempo de uso. Algunos optan por estar encendiendo y apagando mientras que otro grupo se decanta por dejarlo puesto durante toda la estancia en el lugar en cuestión. Más allá de particularidades, todo el mundo conoce el funcionamiento del aire acondicionado. Sin embargo, también hay espacio para las críticas. Lau Vargas, una colombiana que vive en España, ha compartido un vídeo en TikTok criticando la forma de los españoles de usarlo: "Los españoles no saben usar el aire acondicionado".

¿Por qué considera que los españoles utilizan mal el aire acondicionado?

Comienza el vídeo explicando el tiempo que lleva en Madrid: "Llevo cuatro años viviendo aquí, soy de Colombia, de Santa Marta, donde hace un calor monumental. El año entero estamos entre 32ºC y 38ºC, una cosa horrorosa". Comienza explicando cómo utilizan allí el aire: "Usamos el aire en 16ºC siempre, en casa, en el colegio, en el carro, en el trabajo, todo el tiempo. El aire es una necesidad básica". Esto cambia en España, donde muchos optan por ponerlo entre los 22 y los 24 grados Celsius.

"Está en 16ºC porque queremos respirar bien y sentirnos bien. Es delicioso poder estar fresquitos de verdad", afirma. Con esta última afirmación deja caer que en España no se está tanto y luego explica el motivo de su crítica: "Aquí donde hay aire, que no lo hay en todos sitios porque no parece que sea una necesidad básica, ¿por qué lo pones en 24ºC y 22ºC? Yo quiero entenderlo". Pese a quererlo, no lo lograba.

¿Por qué se pone el aire a más temperatura?

Lau Vargas intentó averiguarlo mediante sus amigos españoles, pero no entendía su postura: "Un amigo español me dijo que era para regular la temperatura y para que no haga daño... Explícame en que te perjudica a ti que puedas estar fresquito con el aire en 16ºC″. Niega que pueda afectar negativamente: "Esto se utiliza en las ciudades con mucho calor y no nos ha pasado nada".

Califica a Madrid como un infierno

"El aire en 16ºC es lo que se necesita para que Madrid no sea tan infernal", afirma contundentemente. "Dame una explicación científica que yo te pueda creer y darte la razón", pide encarecidamente. "No entiendo por qué todos nos asamos por gusto. Por eso todo el mundo huye de Madrid, porque en realidad el clima es fuerte, más que en mi ciudad, quema de una manera...", sigue criticando. También recuerda que Madrid no tiene playa y vuelve a lo mismo: "¿Por qué esta cultura?".

Explica que es el gran contra que vea a España: "Yo de ustedes todo lo amo, me encanta como son y cómo es su país". Sin embargo, acaba sin entender igual que empezó: “Lo del aire acondicionado no lo entiendo, y necesito que tú me lo expliques".