Sorteo del Niño: ¿Qué probabilidad hay de que se premie tres veces una terminación?

Para muchos el 7 es el número de la suerte, el 967 ya menos. Aunque quizá ahora empieza a serlo, porque que resulte no solo dos veces premiada la misma terminación, sino triplemente (en un caso por el 7) parece prácticamente imposible. Pero lo no lo es. Vayamos por partes. Los décimos terminados en 967 han resultado triplemente premiados en el Sorteo Extraordinario de El Niño celebrado ayer. Así, esta terminación no solo ha salido en dos ocasiones, sino que, además, le corresponde uno de los reintegros.

El 967 es una de las 14 extracciones de tres cifras de este sorteo, que están premiadas con 100 euros al décimo. Algo que llamó rápidamente la atención de los usuarios en redes sociales que se preguntaban si iban a cobrar o no dos veces esta terminación. Así, Sweet Caroline, preguntaba «¿Qué pasa con el 967 que ha salido dos veces? Es premio doble?». Jesús Arroyo, el usuario que compartió ya en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad la secuencia de imágenes en la que parecía que uno de los técnicos metía una bola –hecho desmentido por SELAE–, se preguntaba: «Si sacas 3 bolas de 3 bombos con 10 bolas cada uno, ¿qué posibilidad hay de que salgan dos combinaciones iguales? ¿Quién se habrá gastado 7000€ en el número acabado en 967?». Arroyo, experto en Comunicación Estratégica, Posverdad y Control de la Opinión Pública, reconoció a este periódico que aquí no hay trampa ni cartón. «Todo esto ha sido un experimento para demostrar lo rápido que se pueden extender noticias basadas en una verdad pero que llevan añadidas una posverdad, en este caso interpretativa». En este caso la realidad construida es dar la sensación de que haya «tongo».

Pero el revuelo ya estaba formado. Silvia Salmerón comentaba en Twitter: «Pues debería sacarse otro, no me parece correcto. Este año la lotería es muyyyy rara», aunque «si me tocase ya puede ser todo lo rara del mundo que estaría feliz, pero como no es así me quejo que estoy en mi derecho». Otra usuaria, @La_Impertinenta, afirmaba sin tapujos «Ya han vuelto al chanchullo otra vez en @loterias_es». Otro usuario, @Leinad700, iba más allá y afirmaba «como no lo aclaren no compro lotería nacional en mi vida».

Y sí, se aclaró. Desde Loterías volvieron a explicar a los ciudadanos que «los premios se acumulan; un mismo número puede tener varios premios». Es decir, 220 euros en este caso (100 por cada terminación premiada y 20 euros adicionales del reintegro).

Pero, ¿qué probabilidad hay? David Gordo Gómez, investigador postdoctoral del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), explica a este periódico que «jugando con números del 0 al 999, y con 14 tiradas, tal y como hay en El Niño, hay un 8,74% de probabilidad de que haya al menos dos números repetidos tal y como ha sucedido este año con el 967. Si a eso se añade que coincida con uno de los tres reintegros premiados, la probabilidad final es del 2,37%».

Además, no es la primera vez que sucede. Tampoco es la primera vez que el sorteo de El Niño es muy repartido. Los 700 millones de euros han traído un buen pellizco de suerte en prácticamente toda España al repartirse en 13 de las 17 comunidades, incluida Madrid, aunque el mayor pellizco fue a Quintanar de la Orden (Toledo), donde el primer premio, el 57342, ha dejado 80 millones de euros. El número ha sido vendido en Quintanar de la Orden y Villa de Don Fabrique, ambas en Toledo; Mollet del Vallés, Vilanova del Camí y Pineda del Mar, las tres en Barcelona; Albacete, Rianxo (La Coruña), Veguellina de Órbigo (León), Madrid, Torrejón de Ardoz (Madrid), Lorca (Murcia), Tarancón (Cuenca), San Sebastián (Guipúzcoa) y Santander.

En Quintanar de la Orden, un municipio de 10.000 habitantes, la administración número 2 ha vendido 40 series del número 57.342, al que estaba abonada, y que ha distribuido por establecimientos de varias localidades manchegas.

La administración número 4 de Torrejón de Ardoz, conocida como «La Famosa», ha sido una de las agraciadas en la Lotería del Niño con el primer premio, que ha dejado 200.000 euros por décimo a cada participante agraciado.

Una vez más Doña Manolita ha repartido suerte al vender una serie del primer premio. Otra se ha vendido también en Veguellina de Órbigo, una localidad leonesa de apenas 2.000 habitantes, en una administración, cuyo titular, Tomás Fernández, manifestó a Efe que ha sido el premio más importante dado en los 30 años que lleva abierto el establecimiento y ha confiado en que una parte importante de los dos millones de euros que ha repartido se hayan quedado en el pueblo. Hasta Vilanova del Camí (Barcelona) se han ido otros dos millones de euros del primer premio, la misma cantidad que ha repartido una administración de un centro comercial de la localidad murciana de Lorca. Este premio gordo se ha vendido, además, en las provincias de Santander, Albacete, Barcelona, La Coruña, León, Murcia, Valencia, Cuenca, Guipúzcoa, Las Palmas de Gran Canaria y Lérida.

Dos premios terminados en 6

Tanto este premio como el segundo (21.816) han estado muy repartidos. No así el tercero (26.706), que ha sido vendido solo en Valladolid y Torrent (Valencia), donde en conjunto se han quedado 12,5 millones de euros. Los 12,5 millones del tercer premio se han quedado en Valencia y Valladolid. Así, la administración número 1 de la localidad valenciana de Torrent ha repartido 10 millones al vender 40 series del número 26.706, la mayoría a la peña valencianista Les Cagarneres, han asegurado a Efe fuentes de este establecimiento. Aunque en este local reservaron el número completo, diez de las series fueron adjudicadas finalmente a una administración de Valladolid, en concreto, la de El Gato Negro, cuyo lotero, Julio Manuel Díez ha dicho que vendió todo en ventanilla. El Niño ha pasado de largo en Asturias, La Rioja, Islas Baleares y Aragón, además de en Ceuta.

Y sí, de nuevo, el segundo y el tercer premio han terminado en 6. ¿Cuál es la probabilidad? «De sacar dos bolas y que las dos sean un 6 (que terminen en 6), la probabilidad es un 1% (1/100), y de que terminen los dos en el mismo número, sea el que sea, un 10% (1/10)», añade David Gordo Gómez.