Llega el primer gran temporal del invierno: nieve en cotas muy bajas, viento y mucho frío

El viento y la lluvia llegarán este viernes y sábado a la mitad oeste y centro peninsular mientras que el domingo comenzará a llegar una masa de aire polar que se sumará a una borrasca Mediterránea que, dependiendo de su ubicación definitiva, dejará precipitaciones, tanto de lluvia como de nieve en cotas bajas, viento de unos 80 kilómetros por hora y frío de latitudes altas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que espera que la situación se prolongue al menos hasta el martes.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado a Europa Press que este viernes y sábado pasarán borrascas atlánticas de oeste a este por la Península y, a su paso, dejarán viento fuerte en Galicia, el Cantábrico y lluvias en el noroeste y extremo oeste peninsular el viernes y el sábado también en la mitad oeste y en el centro, de modo que lloverá “en buena parte del país” aunque no serán grandes cantidades de precipitación.

A continuación, el domingo se reforzará un anticiclón sobre las islas británicas y por su flanco oriental se descolgará una masa de aire polar, de latitudes altas, que dará lugar a la formación de una borrasca en el Mediterráneo. “Entre el anticiclón y la borrasca Mediterránea se formará un pasillo de aire muy frío y que se humedecerá al pasar por parte del Mediterráneo y dará lugar a precipitaciones”, ha comentado. En concreto, Del Campo observa que la ubicación definitiva de la borrasca será lo que finalmente determine la intensidad, el flujo o la dirección del viento.

De este modo, ha explicado que si el viento llega más del este y atraviesa más Mediterráneo o si llega más del noreste y es más seco, será lo que determine que “llueva o nieve en más o menos lugares y con mayor o menor intensidad”. En todo caso, el portavoz ha pronosticado que desde este viernes las temperaturas experimentarán un descenso generalizado y en buena parte del país seguirán bajando hasta el lunes. De nuevo volverán las heladas nocturnas que se extenderán “a buena parte de la mitad norte y este de la Península y también las temperaturas diurnas también serán bastante frías”. En general, ha avisado de que en muchas zonas las máximas no pasarán de 5 grados centígrados pero además, a consecuencia del viento fuerte, la sensación térmica será mucho más fría, especialmente en zonas del Mediterráneo, donde se espera que el viento sople a una velocidad de unos 80 kilómetros por hora.

De momento, pese a que aún hay incertidumbre, “se va confirmando” que a partir del domingo habrá un temporal de lluvias en el Mediterráneo, y lloverá o nevará “con intensidad” en el sur de Aragón, sur de Cataluña, este de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía oriental, Murcia y Baleares. También “seguirán” las lluvias y nevadas en el tercio norte peninsular, sobre todo a partir del domingo. Del Campo espera que el sábado las lluvias sean fuertes en estas zonas del Mediterráneo y la cota de nieve será baja, y podría empezar a nevar en Pirineos a partir de 600 metros y a partir de 500 el domingo en zonas del tercio oriental peninsular.

Asimismo, ha precisado que puede nevar a partir de 400 metros de altura en el norte de la Comunidad Valenciana, sur de Aragón y de Cataluña y a partir de 500 o 700 metros nevará en el este de Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía oriental. En el tercio norte, la nieve aparecerá a partir de 500 metros. Incluso podría llegar a nevar a partir de 300 a 600 metros en zonas del este y del norte de la Península, lo que daría lugar a nevadas abundantes en zonas del interior del tercio este, que podrían afectar de forma más débil al resto de la mitad oriental y zona centro. “Ahora mismo no podemos descartar que el domingo pueda nevar en capitales como Teruel, Albacete, Burgos, pero también en Madrid y se podrían ver afectadas vías de comunicación importantes, sobre todo en el tercio norte peninsular”, ha comentado. Respecto a Madrid, ha añadido que el domingo la probabilidad de nieve es baja y que el lunes aumenta ligeramente esa posibilidad y no se descarta que puedan verse algunos copos en la capital, así como en el resto de la Comunidad. “De momento, la probabilidad es baja pero no descartable”, ha apuntado.

De cara al lunes, considera “bastante probable” que siga el temporal en el Mediterráneo por lo que cree que podría ser un día “muy lluvioso” en el Mediterráneo, este de Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía oriental, Baleares, sur de Aragón y Cataluña. “Sobre todo podrá llover con intensidad en el sur de Aragón, norte de la Comunidad Valenciana y Baleares”, ha agregado. Ya a partir del martes aumenta la incertidumbre, pero el portavoz de la AEMET no descarta que siga la situación algún día en el área Mediterránea, con mucho viento y mala mar.

Sensación de “mucho frío”

Del Campo ha subrayado en que a lo largo del episodio la sensación térmica será de “mucho frío” porque a diferencia de las heladas de días atrás, ahora estarán acompañadas de “mucho viento”. De este modo, las temperaturas en Madrid, entre el sábado y el martes estarán entre 5 y 8 grados centígrados y las mínimas en torno a 3ºC; en Teruel, el sábado tendrán 9ºC de máxima, el domingo, 6ºC, el lunes 2ºC y el martes 4ºC con mínimas todos esos días entorno a -5ºC. Por su parte, en Valladolid pasarán de tener el sábado una temperatura máxima de 9ºC y 2ºC de mínima a descender a máximas de 2 a 4ºC de domingo a martes, con mínimas de -1ºC. Mientras, en Lugo, el sábado tendrán 11ºC de máxima y 4ºC de mínima y entre el domingo y el martes, máximas de 6ºC y mínimas de 1ºC. En Albacete, el sábado tendrán 12ºC de máxima y 1ºC de mínima; el domingo, se moverán entre los 10ºC de máxima y 0ºC de mínima y en Palma de Mallorca serán algo más suaves, con 16ºC de máxima y 8ºC de mínima el sábado y domingo y lunes y martes, 14ºC de máxima y 7ºC de mínima. En definitiva, el portavoz ha manifestado que este es “el tiempo normal” de estas fechas de enero y del invierno. “Estamos en la quincena climatológicamente más fría del invierno, del 5 al 20 de enero”, ha señalado Del Campo que, en todo caso, ha admitido que las temperaturas de este episodio estarán entre 3 y 5 grados por debajo de lo normal las mínimas y entre 5 y 10 grados centígrados las máximas. Ep