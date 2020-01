Un hombre sordo denuncia a una web porno que no subtitula sus vídeos

Yaroslav Suris, una persona con problemas de audición ha presentado una demanda colectiva en contra de la web pornográfica Pornhub, uno de los sites más populares de contenidos para adultos, por no subtitular sus vídeos.

Según publica la web TMZ, Suris defiende que la web está incumpliendo la ley federal de EE UU sobre personas con discapacidad porque las personas con problemas de audición no pueden comprender la parte de conversación de los vídeos de Pornhub y asegura que se perdió en algunos de los diálogos.

En la demanda, Suris aporta algunos de los vídeos en los que la confusión le evitó disfrutar plenamente del contenido, entre los que figura, entre otros “Policía sexy consigue que hable el testigo”. Asimismo, indica en su reclamación que él y aquellas personas que estén en una situación similar a la suya estarían dispuestos a pagar la suscripción para acceder al contenido “premium”, pero afirma que sería inútil porque tampoco incluye subtítulos.

Suris reclama que la web apueste por ser un portal inclusivo y que subtitule sus vídeos, aunque también pide una reclamación por los problemas causados.

Sin embargo, no está claro si la demanda tendrá mucho recorrido porque Pornhub anunció en junio de 2018 que incluiría una sección dentro de su web en la que se podría acceder a vídeos subtitulados. “Cada vídeo tendrá texto interpretativo y descriptivo para ayudar a mejorar la experiencia de los usuarios que no sean capaces de escuchar el sonido original del vídeo. Esto incluye ayudarles a distinguir entre las diferentes personas que hablan y los cambios emocionales en su voz o sonido no verbal que sean relevantes para la narración”, dijo el portal en un comunicado."Aquí en Pornhub, es importante que continuemos dando servicio a todas las necesidades de nuestros usuarios y haciendo el contenido accesible para todos", afirmó entonces el vicepresidente de la compañía, Corey Price. En ese momento, Pornhub indicaba que ya tenía una sección de vídeos con subtítulos, en la que había un catálogo de más de 1.000 referencias.

De hecho, TMZ contactó con Price, que dijo que “entendemos que Yaroslav Suris haya demandado a Pornhub por denegarle el acceso a nuestros vídeos a las personas sordas y con problemas de audición”, pero quiso aclarar que “aunque generalmente no hacemos comentarios sobre procesos judiciales abiertos, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para señalar que tenemos una categoría de subtítulos”.