¿Se atreve con el nuevo reto viral de Tik Tok?

Desde su nacimiento, la relación con la plataforma de vídeos Tik Tok tiene tantos usuarios como detractores. Por un lado se considera que público objetivo de esta tendencia puede estar en peligro por la información y el contenido de lo que se comparte en ella. Por otro lado, los fans de esta nueva manera de comunicarse y relacionarse por Internet, no paran de crear contenido a cada cual más controvertido. En esta ocasión lo han llamado en algunas informaciones “huevos en salsa”.

El reto consiste en que los hombres sumerjan los testículos en un bol con soja, y según los que lo han probado, han podido sentir el sabor de la soja en la boca. Hasta aquí todo increíble y absurdo. El usuario Matthew Lush, con 91.000 seguidores, ha sido de los primeros en compartir su experiencia en Tik Tok y en su canal de Youtube

Para los que ahonden un poco más en el origen de este “Challenge” en el que no veremos famosos, la raiz de este pensamiento está en un estudio científico de 2013 hecho en ratones por científicos del Monell Chemical Senses Center en Filadelfia, llamado “Inactivation of Taste Genes Causes Male Sterility” que afirma que las papilas gustativas no sólo se encuentran en la boca. Los científicos de este estudio aseguran haber encontrado que los receptores de los testículos pueden detectar el sabor del “umami”, aminoácido presente en la salsa de soja. Dijeron que no tenían idea de que la parte del cuerpo tenía receptores hasta que intentaron criar ratones sin ellos para un estudio sobre el sabor. Sus hallazgos fueron publicados en la revista “Proceedings Of The National Academy of Sciences”. Durante el estudio vieron como los ratones machos se vuelven infértiles cuando se les quita las proteínas GNAT3 y TAS1R3 o se les da alguna sustancia que impida su funcionamiento.

Por otro lado, el estudio “Taste perception: from the tongue to the testis” publicado el 18 de febrero de 2013 por Dr. Feng Li de la Escuela de Medicina de la Universidad Shanghai Jiao Tong, indica que se encontró en los genitales masculinos receptores de sabores amargo, dulce y umami.

El usuario de TikTok, Alx James, que tiene más de 954,000 seguidores, fue uno de los que intentó desacreditar el mito. Se puede ver a sí mismo de la cintura para arriba, se lo puede ver sumergir sus dedos en el líquido marrón salado. Luego dice que los pone en sus genitales y comienza a reír con incredulidad. Alx dice: "Detente. Espera ahora, oh Dios mío. Puedo saborear la sal. “Eso es ridículo.”