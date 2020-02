El Mobile y los Juegos Olímpicos, en riesgo

Menos consumo, fábricas inactivas, desplome en los mercados y la cadena mundial de suministro interrumpida. Los efectos del coronavirus no solo se están haciendo notar en la economía de China –el Shanghai Composite se hundió el lunes un 7,72% después de permanecer más de una semana cerrada por la festividad del Nuevo Año–, sino que está empezando a lastrar a multitud de empresas internacionales.

Publicidad

Y España no es ajena a ello. El impacto de esta emergencia de salud pública se verá con rotundidad en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona. La espantada de la surcoreana LG Electronics y el amago de ZTE han hecho saltar las primeras alarmas. No en vano, el evento congrega a 110.000 personas de todo el mundo, 2.400 empresas expositoras, 200 países, 160 delegaciones gubernamentales y tiene un impacto económico de casi 500 millones de euros. La presencia china es notable en este evento. En concreto, se calcula que durante los días del congreso, que se celebrará del 24 al 27 de febrero, unos 5.000 ciudadanos chinos llegarán a Barcelona. Eso si otras empresas chinas no deciden seguir la senda de LG. De momento, Lenovo. Zopo, Xiaomi, Oppo y Huawei han confirmado su asistencia, si bien esta última ya ha avisado de que «reducirá algo su presencia» y enviará menos personal de China y más de sus delegaciones de Europa.

En este contexto, tanto Generalitat, Ayuntamiento y la empresa organizadora, GSMA, han optado por hacer unas tibias recomendaciones y descartar un posible aplazamiento del MWC. Las garantías no han convencido a LG, que ha decidido cancelar su exposición y participación en el Mobile, a fin de eliminar «por completo» el riesgo de exponer a sus empleados al coronavirus en viajes internacionales. Por su parte, ZTE ha cancelado una presentación de sus productos prevista durante el evento, pero ha garantizado que mantiene su presencia.

Desde GSMA aseguran que están monitorizando y evaluando el potencial impacto del coronavirus, pero remarcan que la edición de este año continuará «según lo planeado». A su juicio, las medidas implementadas para evitar la propagación del virus son más que suficientes y que el protocolo se actualizará en caso de ser necesario.

Al respecto se pronunció ayer el consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró. «Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad y no alarmismo ante el que es el evento tecnológico más importante del mundo», señaló. El consejero, no obstante, admitió la importancia de la ausencia de «una empresa importante» como LG, pero recordó que las precauciones de esta tecnológica no tienen que ver directamente con el MWC, ya que la firma ha prohibido los desplazamientos de sus empleado a cualquier lugar del mundo. «Es una decisión global que no relaciona directamente con el Mobile, aunque evidentemente tenga un efecto», puntualizó. Por todo ello, desde la Generalitat apuestan por coordinarse con GSMA. «No nos planteamos en cancelarlo», remachó Puigneró.

Publicidad

El Mobile que se celebra en las próximas semanas servirá de ensayo para el próximo gran evento a nivel mundial: los Juegos Olímpicos de Tokio, que arrancarán el 24 de julio. La propagación de un nuevo coronavirus podría suponer un «jarro de agua fría sobre el creciente impulso de los juegos», dijo ayer el director ejecutivo del comité organizador, Toshiro Muto. «Estoy seriamente preocupado... Espero que esto se resuelva lo antes posible». Representantes del Gobierno japonés aseguraron que las autoridades trabajarán duro para minimizar cualquier impacto del brote. De hecho, ya se han empezado a tomar las primeras medidas en esta dirección, pues varios eventos de clasificación, incluyendo bádminton y boxeo, han sido pospuestos.

Fábricas cerradas

Publicidad

Las restricciones de movimiento impuestas para frenar la propagación de esta epidemia han tenido una consecuencia inmediata en el sector de los transportes. La planta de ensamblajes de aviones que Airbus tiene en China seguirá parada hasta, al menos, el día 10 por recomendación de las autoridades del país. Como la demanda de viajes a China ha sufrido un gran descenso, compañías aéreas como United Airlines y American Airlines han optado por suspender sus vuelos a Hong Kong, siguiendo la estela de otras como Iberia, Lufthansa, Turkish Airlines, entre otras.

Que las empresas de producción estén paradas en China está lastrando también el sector automovilístico. Según la agencia de calificación S&P, los efectos del coronavirus están ralentizando el crecimiento esperado de entre un 1 y un 2%. La agencia firma que Volkswagen será una de las más afectadas, ya que es el fabricante con mayor exposición en China, ya que fabrica vehículos y componentes en 23 centros del país.

En el mundo del «retail» las previsiones no son más halagüeñas. Nike y Adidas, los dos mayores fabricantes de calzado y ropa deportiva, han reconocido que la epidemia está teniendo un impacto negativo en sus cuentas. Nike va a cerrar «aproximadamente la mitad» de sus tiendas en China y Adidas «un número significativo» de las 6500 que tiene repartidas allí. Por su parte, el dueño de Michael Kors y Versace estima un impacto de 136 millones de perdidas en sus ventas debido a este brote.