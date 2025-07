Efectos no deseados de las cremas cosméticas

La Agencia Española del Medicamento (Aemps) ha alertado del aumento de un 130% de las notificaciones de efectos no deseados de cosméticos. De 120 notificaciones investigadas, hubo 31 casos graves. Otros efectos no deseados fueron acné cosmético o foliculitis y dermatitis irritativa.

Respecto a los productos notificados, el 30% se refiere a los relacionados con los cuidados de la piel y el 28% a desodorantes. El resto, se reparte entre productos solares y depilatorios.

Importante informe porque estamos en plena campaña de verano, cuando los cosméticos y cremas solares están a la orden del día. También los denominados autobronceadores. Cada vez hay más gente, sobre todo mujeres, que usan autobronceadores, cremas que estimulan la melanina de la piel oscureciéndola al contacto con las sustancias que transportan. El resultado es muy desigual, pues si bien es cierto que hay algunas que provocan un bronce más que razonable, también son muchas las que no sirven más que para procurar un aspecto entre amarillo y anaranjado que deja bastante que desear. Incluso desde el punto de vista saludable. Hay quien se queja de que se pone la cara marrón, pero las manos naranjas, la tripa color caramelo y las piernas con lamparones de diferentes colores. No parecen peligrosas, aunque nunca se deben confundir con las cremas anti-UB, diseñadas para evitar quemaduras y otros daños. Leer siempre bien los prospectos, cosa que casi nunca hacemos, es clave para evitar sorpresas, sobre todo teniendo en cuenta este informe de la Asociación Española del Medicamento, que nos alerta de los daños que a veces pueden producir los cosméticos y cremas que usamos, bien sea por razón estética, bien para evitar los daños del sol. Mal empleadas, durante tiempo inadecuado, y sobre todo las muy baratas, nos pueden deparar sorpresas no siempre agradables.