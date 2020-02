En tierra de nadie: miles de turistas atrapados en cruceros

Cuando se habla de la isla de Bali, las imágenes que vienen a la cabeza son playas espectaculares. Sin embargo, para los 5.000 turistas chinos que aprovechando las vacaciones del Año Nuevo Lunar viajaron a esta idílica isla, haberse quedado varados sin posibilidad de volver a sus hogares está haciendo de su paradisíaco viaje toda una odisea. La decisión del gobierno indonesio de suspender los vuelos hacia y desde China desde el miércoles por la noche les ha puesto entre la espada y la pared. Mientras unos esperan que las autoridades extiendan sus visados para quedarse más tiempo legalmente y evitar correr el riesgo de infectarse, otros claman al cielo para que les permitan regresar a sus casas. «La mayoría está preocupada de regresar ante el temor de infectarse con el coronavirus», aseguró al diario indonesio «The Jakarta Post» Elsye Deliana, presidenta de la agencia de viajes Bali Liang, que maneja el mercado chino.

Esta situación ha puesto de relieve la de otros muchos que, ante las cada vez más restrictivas medidas impuestas por diferentes países y la propia China, se han quedado atrapados en algún lugar del globo. Es el caso de las 3.600 personas que desde ayer permanecen encerradas en un crucero atracado en Hong Kong. El barco partió el domingo desde la ex colonia británica hacia Taiwán, pero se vio obligado a regresar a la ciudad después de que se conociera que en un viaje anterior tres pasajeros habían sido diagnosticados con el coronavirus y Taipei anunciara que no le permitiría atracar en Kaohsiung, su próximo puerto de escala. Desde primera hora, se puso en cuarentena a todos los embarcados y personal sanitario a bordo del World Dream. Pero el World Dream no es el único. En Japón, otro crucero con 3.700 pasajeros permanece en cuarentena en la ciudad de Yokohama. Desde que comenzaran los chequeos médicos, ya se han registrado 10 casos positivos entre los pasajeros y miembros de la tripulación del Diamond Princess, una cifra que, según las autoridades niponas, seguro que aumentará,