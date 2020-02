Estas son algunas de las caídas más famosas sobre un escenario

Joaquin Sabina tuvo que suspender su concierto de ayer en el WiZink Center de Madrid, después de que sufriese una caída que le provocó un fuerte dolor en el hombro y en la cabeza, que derivó en un hematoma intercraneal del que le han tenido que operar de urgencia.

Publicidad

No es la primera vez que un artista se cae en medio de un espectáculo. Son numerosos los cantantes conocidos mundialmente que han pasado por lo que pasó Sabina el día de ayer. Así, vamos a hacer una recopilación de algunas de las caídas más famosas del mundo de la música.

Lady Gaga

[😭] Otro video de la caída de Lady Gaga en el 16° show de #Enigma.



📹: makeupbyyelena pic.twitter.com/yrkLPlnO8q — LadyGagaMonsterBlog (@LGMonsterBlog) October 18, 2019

No es raro que Lady Gaga aparezca en este top, la neoyorquina suele utilizar un vestuario no precisamente cómodo durante sus actuaciones, pero sí llamativo. Hace apenas unos meses, Gaga sufrió una aparatosa caída durante uno de sus conciertos, aunque esta vez no fue culpa de sus zapatos ni de sus vestidos. Todo ocurrió cuando la cantante invitó a un seguidor a subir al escenario con ella. Entonces, el fan la agarró y comenzaron a saltar hasta que en un momento dado el joven pierde el equilibrio y los dos terminan en el suelo. Pocos minutos después, Lady Gaga trató de quitar hierro al asunto diciendo que parecían “Rose y Kack en el Titanic".

Luis Miguel

El conocido como Sol de México, aunque nacido en Puerto Rico, Luis Miguel, se cayó durante el concierto que ofreció en el Palacio de Deportes de Sevilla en el año 2012. La caída se produjo después de que el cantante diese un giro sobre sí mismo, pero solo se pudo ver durante unos segundos ya que los organizadores estuvieron rápidos y apagaron las luces del escenario para evitar que se viera. Al tiempo, la productora explicó que el cantante se desmayó, pero que a los pocos minutos puedo proseguir con el espectáculo.

Madonna

La reina del pop tampoco se libra de aparecer en esta lista. Su caída durante los premios Brit del 2015 fue uno de los momentos más destacados de la gala en redes sociales. En el vídeo (minuto 1.05), vemos como la capa de Armani que viste le juega una mala pasada, ya que la cantante no logra desatársela antes de que los bailarines tiren de ella. El golpe fue brusco, principalmente porque en el momento de la caída la artista estaba subiendo unas escaleras. Durante unos minutos hubo tensión, pero consolidada ella, supo como recomponer la situación.

Publicidad

Justin Bieber

here's a video of justin bieber falling on stage pic.twitter.com/BXSnP4ZYFN — Delaney Burns (@delaneyburns13) April 7, 2016

El cantante estrella de los adolescentes ha sufrido varios incidentes durante sus actuaciones, entre las que incluimos vómitos, desmayos, caídas, etc. Durante un espectáculo realizado en Kansas en el año 2016, el autor de “Sorry” se resbaló en la piscina de agua instalada especialmente en el escenario. No obstante, ni la música ni su voz dejaron de sonar.

Beyoncé

La diva del pop vivió también un pequeño incidente durante su actuación en el Coachella del 2018. Después de terminar una de sus canciones, concretamente Gest me bodied, la artista se fundió en un abrazo con su hermana. Tal fue la emoción que ambas acabaron perdieron el equilibrio y vieron el suelo (minuto 1.55). Pero como veterana ya en este tipo de espectáculos e imprevistos, Beyoncé supo salir de la situación con una sonrisa y bromeando sobre el tema.

Publicidad

Bad Bunny

CLASE DE CAIDA la de bad bunny en el concierto pic.twitter.com/VixJjnRKZU — Alberto Abrego🤙🏻 (@AlbertoAbrego) October 29, 2017

El archiconocido cantante de reggaeton también sabe lo que es sufrir un accidente de este tipo. El puertorriqueño se encontraba dando un concierto en Panamá, cuando calculó mal el espacio del escenario y se cayó de la tarima. Se levantó y prosiguió con el espectáculo, una canción más ofreció a sus seguidores, pero tuvo que ser trasladado al hospital tras el incidente, del que salio cojeando y con dolores en pies y codos.

Jennifer Lopez

Hace 11 años, la cantante más conocida del Bronx actuó en los American Music Awards. La escenografía de la canción consistía en un ring de boxeo a la que la artista tenía que subir a través de una escalera humana, formada por sus bailarines, para luego saltar agarrada de la mano de uno de ellos, pero no calculó bien. De cualquier forma, en entrevistas posteriores, la cantante dijo que era parte del número.

Antonio Orozco

Nuestros artistas tampoco se salvan. El cantante catalán se torció el tobillo durante su concierto en Tarragona hace un par de años. A pesar de la gravedad, el artista no quiso abandonar a su público y siguió cantando mientras los servicios de la Cruz Roja le trataban en el escenario.