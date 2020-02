Más dinero para que el COVID-19 no llegue a África

La comunidad internacional no se está tomando demasiado en serio al COVID-19 pese a que ya supera en número de víctimas a todas las grandes epidemias del milenio: el SARS, el MERS, la Gripe A y el Ébola. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentó ayer en rueda de Prensa que el plan de respuesta orquestado por el organismo que dirige no tenga el suficiente apoyo: «Teniendo en cuenta la urgencia y que estamos luchando contra un enemigo muy peligroso, nos sorprende que la respuesta no haya sido la esperada, por lo que pedimos a la comunidad internacional que se lo tome muy en serio».

Publicidad

La OMS calculó en 675 millones el presupuesto necesario para hacer frente al Covid-19 –que ya ha infectado a 74.675 personas y provocado la muerte de 2.121, según el último balance–, con un objetivo prioritario : contener su avance en los países con un sistemas de salud deficitarios. Sobre todo, en África. «Estamos coordinando esfuerzos con los centros de control epidemiológicos de la Unión Africana, porque allí es donde creemos que el virus podría ser un grave peligro», admitió el director de la OMS. Uno de los países prioritarios es la República Democrática del Congo debido al gran flujo de viajeros que tiene con China, la que además tiene vuelos directos. No obstante, la OMS confía en que la experiencia que ha adquirido el país para contener el último brote de Ébola les proporcione las herramientas necesarias para hacer frente a este nuevo coronavirus. Las autoridades sanitarias del Congo asegura que están preparados para la llegada del COVID-19. En el aeropuerto de Kinshasa ya se han hecho simulaciones para saber responder ante un caso sospechoso y recuerdan que en el aeropuerto ya hacían controles a las personas que salían del país por si estaban infectadas de Ébola, lo que les está facilitando detectar los casos de coronavirus:. «Ahora lo que tenemos que hacer es no solo controlar a quienes salen del país, o los que viajan desde Kivu del Norte –escenario del brote del Ébola– a otras provincias, sino también a las personas que entran», indica el doctor Aaron Aruna, director de la lucha contra las enfermedades del Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo.

Dos ensayos clínicos

En su comparecencia, Tedros A. Ghebreyesus también dio a conocer que la OMS espera en unas tres semanas los resultados de las pruebas clínicas de dos tratamientos a enfermos de COVID-19 que centros de investigación chinos llevan a cabo, y a los que la organización ha dado prioridad frente a otros estudios. Uno de ellos combina los antirretrovirales lopinavir y ritonavir, habitualmente usados para pacientes portadores del virus VIH, y el segundo analiza el efecto en pacientes del antiviral remdisivir, probado en enfermos del Ébola.

Tedros, además, reveló que el equipo de la OMS que desde la pasada semana trabaja en China para investigar el origen de la enfermedad está compuesto por expertos procedentes de centros de investigación con sede en Rusia, Estados Unidos, Singapur, Japón, Corea del Sur, Nigeria y Alemania. Y se celebrará semanalmente un Consejo de Seguridad Sanitaria en el que él y los directores regionales de la organización se reunirán para revisar la evolución de la epidemia y coordinar una respuesta.