Descubren el primer animal que no respira

Un estudio de la investigación de la Universidad de Tel Aviv (Israel), publicado en la revista PNAS (Proceedings of the Nacional Academy of Science) y dirigido por Dayana Yahalomi, ha descubierto un animal que no necesita oxígeno para respirar.

Se trata de ‘Henneguya salminicola’, un parásito del salmón que no es dañino y que convive con el pez durante toda su vida. El ser desarrolló la capacidad hace más de 1.450 millones de años, pero hasta ahora solo se tenía conocimiento de que la respiración anaeróbica se daba en virus y bacterias. Este tipo de respiración hace referencia a aquella “que se produce sin la utilización de oxígeno libre”, así lo recoge la RAE (Real Academia Española).

Los investigadores señalan que “'H. salminicola’ brinda la oportunidad de comprender la transición evolutiva de un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico exclusivo'. Este proceso lo han presentado previamente organismos como amebas y hongos, pero es la primera vez que se da en un animal.