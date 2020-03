Una joven de 16 años, primera menor contagiada por coronavirus en España

La Consejería de Salud de Cataluña confirmó ayer nuevos casos de coronavirus en Cataluña, entre ellas, dos mujeres de 20 y 16 años residentes en Gerona. La joven catalana sería el primer caso registrado en España de una menor afectada por el Covid-19. Según el organismo catalán, las dos mujeres viajaron al norte de Italia entre el 14 y el 16 de febrero. Con estas personas ya son 12 los casos de coronavirus detectados en Cataluña.

En total, al cierre de esta edición, ya iban 83 personas contagiadas en nuestro país. Saber cómo se ha producido el contagio de nueve personas es una de las prioridades para los resposables sanitarios españoles, según explicó ayer Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria.

Hay tres zonas donde se han detectado contagios sin que se haya podido averiguar el origen del mismo: la zona de Málaga y Marbella en Andalucía, el municipio de Torrejón de Ardoz (Madrid) y una localidad en el País Vasco. Con los responsables de Sanidad autonómicos de Andalucía, Madrid y País Vasco, departirá mañana el Ministerio de Sanidad para seguir trabajando en resolver esta preocupación.

Ayer, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y las comunidades autónomas ya mantuvieron por videoconferencia un Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud para hablar de los casos que tiene cada una, de las medidas puestas en marcha para verificar que son útiles y de otras a valorar.

En su último balance de esta mañana, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Pedro Simón, detalló 73 casos confirmados por Sanidad, pero se elevaron en una decena a lo largo del día en Cataluña, País Vasco y Madrid. Aunque el responsable sanitario quiso transmitir un mensaje de tranquilidad, anunció que se intensificarían las medidas de vigilancia.

Simón aseguró ayer que «España sigue en situación de contención y no es necesario elevar el nivel de alerta» por el coronavirus. En este sentido, explicó que algunos países como Francia e Italia están considerando tomar otras medidas, pero que en España no se da el caso de momento y no se están desconovocando actos populares, como las Fallas de Valencia.

Ya son 13 las comunidades donde se han confirmado casos de coronavirus, después de que en los últimas horas se hayan registrado los primeros casos en Extremadura, concretamente cuatro, y uno en Castilla-La Mancha. También trascendió en las últimas horas que el paciente afectado en Asturias es el escritor chileno Luis Sepúlveda.