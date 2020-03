Un funeral en Vitoria se ha convertido en el mayor foco de expansión del coronavirus. Allí se produjo el contagio entre los asistentes que, al regresar a sus localidades de origen, siguieron transmitiendo la enfermedad. Dos semanas después hay más de 60 casos relacionados con el funeral en la provincia de Álava y en los municipios riojanos de Haro y Casalarreina. Además, el sepelio podría haber sido el foco de la infección de los hospitales de Txagorritxu y Santiago, que ha obligado a poner en cuarentena a cerca de 100 sanitarios. El paciente Cero se trataría de un hombre de 52 años que ingresó ocho días después del funeral, al que acudió con un grupo de familiares, en el hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.

El Ministerio vigila de cerca el foco. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, explicó que los casos «están asociados a un único evento de transmisión en un grupo muy concreto que no debería suponer un riesgo poblacional, aunque se están haciendo investigaciones de sus contactos y valorando si se puede extender o no el riesgo».

Pero la localidad más afectada por este contagio ha sido Haro, en La Rioja, conocido por ser la sede de la bodega Ramón Bilbao. Un pueblo de unos 12.000 habitantes, en el que se han impuesto las medidas más drásticas de las puestas hasta el momento en España y no se descarta que se imponga la cuarentena en el municipio.

Hasta el momento, la Consejería de Salud ha decidido no adoptar medidas especiales en Haro y Casalarreina y la Guardia Civil y la Policía Local han dejado de custodiar a las familias de Haro que se encuentran aisladas en sus domicilios. Según explica el diario La Rioja, una de estas personas explica que, «no nos vamos a escapar ni saltar por la ventana. Estamos bien, nos traen comida, creo que aún tenemos que estar una semana aproximadamente y queremos estar tranquilos, que pase este tiempo y volver a hacer vida normal».

Mientras se espera a la evolución de la enfermedad y los posibles nuevos contagios, se han suspendido todas las actividades que se desarrollan en espacios cerrados y las competiciones deportivas se realizarán sin público.

Por su parte, el Ayuntamiento de Casalarreina ha publicado un bando en el que pide tranquilidad a la población y en la que indica que "No es necesario adoptar medidas especiales en el desarrollo de la vida cotidiana. Las poblaciones de Haro y Casalarreina no necesitan portar mascarillas, ni guantes, ni ningún tipo de protección especial. Sus habitantes pueden acudir a sus lugares de trabajo, educación, formación, ocio, etc. con total normalidad».