Coronavirus: Guía práctica y procedimientos de actuación

Cierre de colegios, teletrabajo, la prevención juega un papel importante. Los médicos piden que se laven las manos con frecuencia, que se evite tocarse la cara y mantener la distancia entre personas que puedan estar contagiadas.

¿En qué se diferencia SARS-CoV-2 y COVID-19?

El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que se denominó como 'nuevo coronavirus’ 2019- nCoV. Posteriormente, el virus ha sido denominado como SARS-CoV-2 y la enfermedad se denomina COVID-19.

¿Cuáles son los síntomas?

Los coronavirus infectan las vías respiratorias y sus síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. También puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal.

En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte.

Los casos más graves, generalmente ocurren en personas ancianas o que padecen alguna otra enfermedad como por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad.

¿Cómo diferenciarlo de un resfriado?

La única manera fiable para diferenciar el coronavirus de un resfriado es la prueba, pero algunos de los síntomas nos pueden hacer sospechar que se trate del COVID-19.

Existen algunos síntomas que pueden hacer sospechar que se trata de algo más que un resfriado común. Según el profesor Sian Griffiths, de la Universidad China de Hong Kong: “Los síntomas que se manifiestan son fiebre, falta de aliento, mucosidad líquida en la nariz y tos. Pero no es infalible y es por eso que se está haciendo la prueba”.

La única diferencia con el resfriado común, por tanto, es la tos. Si es continuada y hueca, puede hacernos sospechar de que no estaría de más hacerse la prueba.

¿En qué consiste la prueba?

Lo más habitual es tomar muestras del tracto respiratorio:

Superior, mediante exudado nasofaríngeo y/o orofaríngeo en pacientes ambulatorios.

Inferior, preferentemente mediante lavado broncoalveolar, esputo (si es posible) y/o aspirado endotraqueal, especialmente en pacientes con enfermedad respiratoria grave.

Se considera que con una prueba negativa es suficiente para descartar el caso. Sin embargo, si las pruebas iniciales son negativas en un paciente con una alta sospecha clínica y epidemiológica para SARS-CoV-2 (especialmente cuando solo se han recogido muestras de tracto respiratorio superior o la muestra recogida inicialmente no estaba tomada adecuadamente) se repetirán las pruebas diagnósticas con nuevas muestras del tracto respiratorio. Se podrán extraer muestras adicionales como sangre, orina o heces.

¿Cuánto dura el periodo de incubación?

La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación del COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días.

¿Qué hacer si se tienen los síntomas?

Si se tienen síntomas compatibles con el coronavirus y se ha tenido contacto con una persona infectada o ha viajado a un lugar de riesgo, se debe llamar al número habilitado en cada Comunidad Autónoma o al 112, donde indicarán qué hacer.

¿Cómo se transmite?

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. Los patógenos como el virus del coronavirus se replican en el cuerpo del paciente enfermo, generando un fluido viscoso que coloquialmente reconocemos como moco o flemas. En estos fluidos se acumula el virus, y la tos y estornudos de la enfermedad actúan como una catapulta para lanzar el virus a otros individuos sanos.

A este método se le conoce como transmisión por microgotas, y por el tamaño de las mismas su alcance es bajo. Solo pueden contagiar a aquellos que estén situados a un metro de la persona enferma o toquen algo ya contaminado y se lleven la mano a la boca.

También se puede dar la transmisión por aerosoles. En este caso, cuando el paciente habla o sopla expulsa microgotas con el virus latente. Estas gotas son más ligeras y pueden permanecer en el aire a distancias mayores. Se sospecha que todos los patógenos que usan la tos y los estornudos para esparcirse también usan este segundo método, por lo que lo ideal es protegerse de ambos.

¿Cómo protegerse?

Según la Organización Mundial de la Salud la higiene de manos tiene evidencia científica en la prevención y control de infecciones. Por lo tanto, uno de los consejos más eficaces para evitar el contagio por coronavirus es el lavado de manos. Para que sea efectivo es necesario lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Además, las manos tocan muchas superficies y pueden recoger el virus, por lo que es importante evitar tocarse a los ojos, la nariz o la boca y entrar en el cuerpo y causar la enfermedad.

Mantenga una distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude para evitar las gotículas que despide por la nariz o por la boca que pueden contener el virus. Si está demasiado cerca, puede respirar las gotículas y con ellas el virus de la COVID-19.

Es importante mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Es decir, cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato.

Si no se presentan síntomas o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla.

En España, incluso antes de que el virus llegase, ya se había registrado un aumento masivo de ventas de máscaras en farmacias y a través de Internet. Pero no todas sirven, existen diferentes tipos, con características que las hacen apropiadas para protegerse de diferentes amenazas, tanto químicas como biológicas.

Las máscaras útiles ante una epidemia y que se pueden obtener fácilmente, son dos tipos:

Las mascarillas quirúrgicas o médicas son baratas, se suele vender en cajas de cien unidades y habitualmente tienen color verde o azul. Son desechables, así que si se usa una debe ser retirada al final del día o ante la sospecha de haber sido contaminada.

Las máscaras autofiltrantes, aquellas que no dependen de manera exclusiva de las capas de la máscara, sino que incluyen materiales especiales capaces de filtrar el aire, normalmente carbón activado. Este tipo de carbón esta molido y tiene mucha superficie, a la que se adhiere todo tipo de compuestos químicos. De este modo se usa como filtro, obligando a el aire contaminado a pasar cerca del carbón y dejar pegado cualquier compuesto químico potencialmente tóxico.

Limpiar aquellos objetos que sean sospechosos de haverse infectado. Por ejemplo, los teléfonos móviles ya que la superficie del smartphone puede acumular bacterias que hayamos depositado con nuestras manos, por lo que es recomendable desinfectarlos cada cierto tiempo.

¿Existen medicamentos, tratamientos o vacunas?

El COVID-19 está causado por un virus, de modo que los antibióticos no sirven. La OMS no recomienda la automedicación, en particular con antibióticos.

Los afectados deben recibir atención médica para aliviar los síntomas. La mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo.

Se están investigando posibles vacunas y distintos tratamientos farmacológicos específicos. Hay ensayos clínicos en curso para ponerlos a prueba.