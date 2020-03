La DGT puso 500 multas por hora en 2019

Los Automovilistas Europeos Asociados han realizado un informe sobre las multas impuestas por la Dirección General de Tráfico (DGT) en 2019. En total, se hicieron 4.505.867 denuncias en las carreteras españolas, lo que supone un incremento del 10% respecto a las de 2018 (4.119.018). Esto supone la vertiginosa cifra de 500 multas a la hora entre exceso de velocidad, conducción temeraria y otras perlas.

Según las cifras, el número de denuncias hechas por la DGT señalan que dos de cada tres fueron “por exceso de velocidad” (2.933.244), le sigue con 507.851 denuncias circular sin haber pasado la ITV, Carecer de seguro de coche (131.504), no utilizar el cinturón de seguridad o el sistema de retención para menores (SRI) provocó 121.205 denuncias y conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas causó 112.365 denuncias. Una de las subidas más destacadas respecto a 2018, son las denuncias por la utilización inadecuada de carriles (12.270 en 2019, frente a 9.802 en 2018) y no respetar la distancia de seguridad, con casi 2.000 denuncias más que el año anterior. Por tipo de infracción, el estudio de AEA advierte que de las diez infracciones más frecuentes solo dos han experimentado disminuciones significativas en la práctica totalidad del territorio nacional: conducir con el permiso caducado y conducir con presencia de alcohol y drogas. “Sin embargo -concluye el informe- se observa un preocupante incremento de las denuncias por no llevar el cinturón de seguridad y por conducir sin permiso”.

Por comunidades autónomas, el informe de la AEA aclara que aunque en Madrid es donde se ha detectado durante el año pasado el mayor número de infracciones en relación a los kilómetros de su red viaria (175 denuncias por kilómetro) y en castilla-La Mancha fue en función del tamaño de su parque de vehículos (0,27 por cada uno), es Andalucía en la que se hicieron más denuncias (1.053.989). Ceuta y Melilla son las que salieron más airosas en todos los casos: 10.900 denuncias en total y 0,08 por cada vehículo. Aragón ostenta el menor número de incidencias por kilómetro (11,4).

Aquí la tabla explicativa elaborada por la AEA: