“Los velatorios deberían prohibirse”

Alfredo Gosálvez es el secretario general de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Funerarios (Panasef), que agrupa a tres de cada cuatro compañías españolas del sector, tanto públicas como privadas. Su organización ha pedido al Ministerio de Sanidad que mejore el protocolo para casos de fallecidos con coronavirus. “Es insuficiente. Deberían prohibirse los velatorios. Lo importante es proteger a la población y lo demás es secundario.” Gosálvez reclama también para las funerarias que sean consideradas Sector Sanitario. “Lanzan normas sobre tintorerías y peluquerías y sobre nosotros, que somos el último eslabón de la cadena, no se especifica nada. No se nos protege”. Teme el secretario general de Panasef que sin esa consideración “nos podemos quedar sin abastecimiento de productos indispensables en nuestro trabajo. Imagine que lleguemos a un punto en que no podamos dar servicio en tanatorios y cementerios y se cierren las instalaciones funerarias”. Concreta que la necesidad de un procedimiento especial para tratar los cadáveres de fallecidos por coronavirus peligra por el posible desabastecimiento. “Debemos usar bolsas sanitarias estancas y la protección de nuestros operarios debe ser de extrema prevención porque el riesgo de contagio es muy alto. Si nos falta equipamiento no podremos preparar esos cadáveres para su entierro o incineración”.

De momento no se han registrado casos conocidos de afectados en empresas de su sector aunque sí los hay de cuarentena. También recalca que el aumento de fallecidos por coronavirus no ha supuesto un colapso de los servicios funerarios. “Disponemos de 450 hornos crematorios. Y las familias son muy razonables y facilitan nuestra labor. Pero necesitamos el apoyo oficial que hemos reclamado”.