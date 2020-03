Coronavirus: los obispos recomiendan aplazar las comuniones hasta después del verano

Con motivo de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, varios obispos de España han recomendado aplazar hasta después del verano las celebraciones de primeras comuniones y confirmaciones que estaba previsto que se celebrasen durante los meses de abril y mayo, como suele ser tradicional.

El Arzobispado de Madrid ha recomendado retrasar las celebraciones de sacramentos que no sean imprescindibles y, por lo tanto, no consideran prudente la celebración de primeras comuniones en las actuales circunstancias. Fuentes de la Iglesia madrileña han asegurado a Europa Press que siguen “con interés” la evolución de la situación para ver si es conveniente incorporar otras pautas a las ya dictaminadas.

Ante la “situación de incertidumbre” actual, el Obispado de Cádiz y Ceuta ha decidido suspender la celebración de todas las comuniones. En un comunicado a través de la Vicaría General ha ofrecido a los sacerdotes una serie de indicaciones en referencia a los sacramentos que estaba previsto que se celebrasen en las próximas semanas.

La primera en pronunciarse sobre la necesidad de un cambio de fechas fue la diócesis de Mérida-Badajoz. Su arzobispo, Celso Morga, envió una carta a los sacerdotes en la que explicaba que, por las circunstancias del Estado de alarma y tras consultar con los arciprestes, aconsejaba que las primeras comuniones y confirmaciones se retrasen a la segunda quincena de septiembre, así como a todo octubre, dejando los sábados y domingos para las celebraciones de las primeras comuniones y el resto de la semana para las confirmaciones.

La romería del Rocío, suspendida

La diócesis de Huelva también ha decidido que “las primeras comuniones se trasladen al último trimestre del año, a ser posible antes de que comience el Adviento”. Asimismo, el obispo de Huelva, José Vilaplana, solicitará a la Santa Sede la ampliación del Jubileo hasta que la Virgen del Rocío vuelva a su Santuario ya que, como se dio a conocer este lunes, la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte suspendió la romería del Rocío y los cultos previos previstos como el traslado de la virgen desde la parroquia del municipio a la aldea almonteña debido a la situación generada por la pandemia del coronavirus.

El Arzobispado de Oviedo ha establecido que quedan suspendidas, por el momento, todas las celebraciones sacramentales, entre ellas, “las primeras comuniones y confirmaciones”, hasta que juzguen que “se puedan reemprender sin riesgo en la salud pública”.

En una reunión los obispos gallegos decidieron “suspender la celebración de las confirmaciones” y rogaron “que se posponga igualmente, cualquier otra celebración que no sea urgente”. En Cataluña, la Conferencia Episcopal Tarraconense (que agrupa a los obispos catalanes) ha precisado en una nota que “otras celebraciones sacramentales, con prudencia pastoral, se pospondrán para más adelante”.

En Castilla y León, mientras tanto, hay diócesis que se inclinan por adaptar las fechas según la evolución de la situación y no descartan tener que atrasarlas, mientras que otras no tienen nada decidido. Así, en Valladolid, la Archidiócesis no ha tomado la decisión de aplazar las celebraciones pero sí de “adaptarse” según vaya evolucionando la situación generada por el Estado de Alarma aunque no descarta que se tengan que “posponer”, lo que afectará a unos 3.200 niños.

El Obispado de Ávila ha asegurado que cuando las autoridades sanitarias consideren que se puede reanudar la vida normal “se tomarán las decisiones oportunas”, y en Burgos, irán “dando pasos” según vaya evolucionando la situación. En León y Astorga apelan a la “cautela” sobre la decisión a tomar y en Palencia, la diócesis no se ha planteado, por el momento, retrasar las comuniones de mayo aunque considera que de seguir así “no se podrán celebrar”. En Salamanca tampoco tienen una decisión “cerrada” y en Segovia, el vicario general de la diócesis, Ángel Galindo, ha avanzado que no se valora la celebración de comuniones “hasta que la situación de emergencia sanitaria pase”, aunque no prevé que se salga de esta situación antes de mayo. Mientras, la diócesis de Osma-Soria ha señalado que será cada párroco el que decida “con las familias” buscar otra fecha “si se da el caso de tener que atrasarlas, que parece lo más probable”.

Las diócesis canarias, por su parte, están esperando a que pase la situación de alarma para reorganizar el calendario de comuniones y confirmaciones. El vicario de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, ha indicado que cuando se levante el estado de alarma, se “reorganizarán todas las fechas”, algo que esperan que se produzca “pronto”. Además, ha agregado que actualmente no pueden realizar ningún sacramento. En este sentido, la diócesis nivariense, que agrupa a las cuatro islas de la provincia occidental, apunta que con la declaración del estado de alarma toda la actividad eclesiástica y las celebraciones han quedado suspendidas.

Fuentes del Obispado de Tenerife comentan que se siguen las “instrucciones generales” del Real Decreto estatal y se está a la “espera de acontecimientos” para ver qué ocurre en los meses de mayo o junio. En esa línea, señalan que por ahora no se han anulado aunque también cada párroco tiene potestad para hacerlo, como ya ha ocurrido en algunas que se iban a celebrar en abril.

Parroquia virtual en La Rioja

La diócesis de La Rioja se está centrando en ofrecer recursos a las personas en soledad, enfermos y familias, con las actividades que ofrecen en red desde la parroquia virtual que han creado y explican que aún no han decidido si aplazar o no las primeras comuniones, aunque precisan que los niños siguen recibiendo materiales de los catequistas a través de la web. En Cantabria, el obispado tampoco ha tomado ninguna decisión al respecto, a la espera de cómo evoluciona la pandemia.

Igualmente, fuentes del Obispado de Córdoba han precisado que, en la actual situación de crisis sanitaria por el coronavirus y dado el vigente Estado de Alarma, la celebración de las primeras comuniones y de las confirmaciones “no podrá programarse hasta que no termine el tiempo de alerta sanitaria”.