La cuarentena, en apps

La epidemia del Covid-19 nos ha obligado a cambiar nuestras costumbres y hábitos de vida. Nos ha obligado a trasladas nuestra actividad laboral y de ocio a plataformas de internet y aplicaciones para móviles. Este cambio en la rutina, ahora desarrollada entre cuatro paredes y con la ayuda de internet, se refleja también en las aplicaciones descargadas por los usuarios. No somos los mismos de antes. La cuarentena tiene a todos los españoles en un continuo brindis por videollamadas, clases online, teletrabajo y servicios en streaming ante la imposibilidad de salir corriendo a una sala de cine. Hemos pasado de ver a nuestros familiares y amigos a consolarnos con relacionarlos con ellos través de una pantalla. Y los besos y abrazos han pasado a la webcam de nuestro ordenador. Los sábados ahora son la resistencia. Hemos aprendido a «salir» de fiesta encerrados en casa, con una reunión de amigos a través de una cámara y una copa en la mano. Así, por lo menos, la resaca no será tan dura. El teletrabajo y la sustitución de los encuentros reales con otras personas, han pasado a elaborarse solo con llamadas de teléfono o videoconferencias. Este cambio en la rutina, ahora desarrollada entre cuatro paredes y con la ayuda de internet, se refleja también en las aplicaciones descargadas por los usuarios. Estas pedazo de fiestas en casa, y esas reuniones de trabajo tan importantes no serían posibles sin apps como Houseparty, que ha sido descargada de los dispositivos casi 280.000 veces entre la semana del 15 y 21 de marzo o Zoom, que es la segunda plataforma que ha arrasado durante la cuarentena.

Solo hay que echar un vistazo para ver el vuelco que han dado las aplicaciones y que ha llevado a que, por ejemplo, WhatsApp sea la decimoquinta más descargada en Android y la sexagésimo tercera en Apple. Pero no os creáis que es la única, Facebook y Twitter también se desempeñan en Android hasta las posiciones 39 y 49 respectivamente y 35 y 36 en iPhone.