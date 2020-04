¿Piojos en la cuarentena? Es posible y así puedes combatirlos

¿Cómo es posible que después de varias semanas encerrados en casa mis hijos tengan piojos? Parece imposible pero no lo es. Es cierto las medidas de “distanciamiento social” impuestas por el Coronavirus tiene un efecto positivo que minimiza la posibilidad de contraer piojos, ya que se trasmiten por el contacto directo entre personas, pero aunque esto ayuda a que haya por norma general menos casos, no significa que no se produzcan contagios en las casas y en nuestras cabezas.

Hay que tener cuidado, sobre todo en aquellas casas que tenga terraza o jardín, porque los piojos siguen existiendo. Si no hay foco de piojos en nuestras casas, debemos estar atentos a que no se produzca, para ello es esencial pasar al menos una vez a la semana la lendrera a los más pequeños de la casa, sobre todo en aquellas con terraza o jardín. De igual manera lavar periódicamente con agua caliente sábanas, almohadas, cojines, toallas… y cualquier objeto que tenga contacto directo con nuestras cabezas (peines, cepillos...), ya que tanto liendres como piojos pueden sobrevivir en estas superficies alrededor de 48 horas. Al lavarlas con agua caliente los piojos y liendres se desprenderán de la tela.

Para eliminarlos puede acudir a la farmacia y comprar algún producto pediculicida, normalmente loción o champús, pero si no quieres salir de casa debido al confinamiento por las crisis del coronavirus te damos algunos remedios caseros que son efectivos y económicos.

8 REMEDIOS CASEROS CONTRA LOS PIOJOS