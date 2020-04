Italia y España comienzan a aproximarse al momento decisivo de la epidemia, mientras que en el resto del mundo avanza. Por otra parte, no podemos compararnos con el otro gran referente internacional del COVID-19, China, lugar de origen del virus, pues se encuentra bajo la duda de la inteligencia de Estados Unidos (EE UU), al cuestionar ésta los datos oficiales del gobierno chino.

Mientras avanza asolando nuestro continente, son esperanzadores los datos relativos a los dos países europeos más castigados, puesto que el sábado día 4 el número de fallecimientos en Italia ha sido el más bajo de las últimas jornadas: 766, tras alcanzarse el pico el pasado 27 de marzo con 969 muertos, y en España ha sido de 809, tras llegar el máximo los pasados días 1 y 2 de abril, con 950 y 932 fallecidos, respectivamente.

Hay que tener presente que los fallecidos son el desenlace fatal de una enfermedad adquirida en días o semanas anteriores. Para el caso español, si calculamos un promedio de catorce días, estos fallecidos se infectaron en la primera semana de la declaración del estado de alarma, previamente al endurecimiento del confinamiento que llegó el 30 de marzo.

España registró el pico de contagiados en un solo día el lunes 30 de marzo, con 9.222 casos, desde entonces ha ido retrocediendo el número de casos diarios. No obstante, la información no es completamente exacta, ya que el Ministerio de Sanidad español no cuenta con datos obtenidos directamente, sino que le llegan de las diecisiete comunidades autónomas que además no facilitan el total de los contagios registrados durante sábado y domingo, añadiéndolos a los del lunes siguiente.

Esto sucedió el lunes 30 de marzo con el pico de 9.222 contagiados, cuando el sábado día 28 solo se habían registrado 6.545 y el domingo día 29 se anotaron 6.398. Cantidades que contrastan con los del jueves y viernes anterior: 7.951 y 8.189, respectivamente. No obstante la tendencia de los últimos días es coherente, la línea de los día 1 al 4 de abril es descendente y el pronóstico para los próximos días también.

España entra en la fase de reducción sostenida de casos de contagio por día. El pronóstico para alcanzar esta conclusión, basado en los datos oficiales y en el cálculo probabilístico, nos dice, por una parte, que con los datos del día 4, el número nuevo de contagiados por millón de habitantes en España fue de 128, frente a los 80 de Italia.

La pandemia solo se puede dar por erradicada o extinguida a nivel planetario, pero en España e Italia alcanzar los 0 contagiados por día es cuestión de semanas, en Italia lo pueden lograr la primera semana de mayo y nosotros la segunda. Por lo que es seguro que los estados de confinamientos en ambos países se prolonguen hasta final de mayo o primeros de junio.

El porcentaje de casos diarios decrece de forma notoria, España abandonó los dos dígitos el pasado 30 de marzo con el 10,8%. El sábado 14 de marzo, cuando se aprobó el estado de alarma, estábamos en el 47,8%. Fue el mayor porcentaje registrado desde el 31 de enero, fecha en la que se registró oficialmente el primer caso en nuestro país.

El recorte ha sido notorio, bajando a fecha del 2 abril, al 6,0%. La magnitud del cambio es tremenda, aquel 14 de marzo el número de infectados podría multiplicarse por dos en solo dos días. Con la tasa del sábado necesitaría 17 días para duplicarse. En estas tres semanas de aislamiento hemos logrado reducir la tasa de crecimiento del virus ocho veces.

Paralelamente en Italia se dejaron atrás los dos dígitos el 22 de marzo, cuando redujeron la tasa de reproducción del virus al 10.4%. Desde aquella fecha ha ido reduciéndose hasta llegar el sábado día 4 al 4%. Cuando decretaron el confinamiento en Italia, su porcentaje de crecimiento era del 35,6%, lo han reducido nueve veces en veinticuatro días de aislamiento.

Pero mientras nos acercamos a los 0 contagios, España, con menos habitantes que Italia la supera ya en número de infectados desde el pasado 2 de abril, y el ritmo de crecimiento sigue siendo superior al italiano. De hecho el 26 de marzo ya nos pusimos por delante de Italia en casos de contagiados por millón de habitantes, y sigue aumentando. La razón de ello es que Italia se cerró cuando llegó al 35,6% de crecimiento del número de contagiados al día, y nosotros esperamos a tener el 47,8%.

La actividad económica de muchos sectores no puede permanecer hibernada hasta junio, se impone una vuelta gradual al trabajo presencial y adoptar medidas creativas, por rara que nos parezcan en estos momentos, como la de confinar en las empresas al personal, habilitando espacios para que los empleados puedan permanecer dignamente en el recinto durante semanas sin tener que regresar a sus domicilios. De este modo se asegura la continuidad de aquellos sectores que requieren de la presencia física de técnicos y trabajadores.