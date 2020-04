Durante esta pandemia se ha hablado mucho de la conveniencia de usar guantes y mascarillas para protegernos del coronavirus. Todos parecíamos tener claro que formarían parte de nuestro atuendo con la llegada de la “nueva normalidad”, sin embargo el uso de guantes parece tener más desventajas que beneficios.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, alertaba ayer de que el uso de guantes como medida de protección ante el coronavirus “puede ser beneficioso en algunos lugares o momentos, pero, para la vida diaria, es complicado” y abogaba por extremar las medidas de higiene mediante geles hidroalcohólicos y el lavado de manos frecuente.

Simón añadía que los guantes pueden generar “problemas importantes”. “El guante sirve cuando tenemos una mínima certeza de que con él no vamos a tocarnos, cuando alguien está realizando una actividad concreta y es muy consciente de lo que está haciendo”, explicó.

Además, los expertos advierten de que puede dar una falsa imagen de seguridad y en especial alertan de las desventajas de los guantes de latex, los más usados durante la crisis del Covid-19. A pesar de que están diseñados para proteger las manos y los productos que se tocan, también pueden perforarse o romperse, además de que contienen un alérgeno que puede producir reacciones anafilácticas en las personas sensibilizadas al látex.

Otra desventaja de los guantes de latex es que su durabilidad es menor que otro tipo de guantes y no deben ser reutilizados ya que su espesor es muy fino y pueden presentar desperfectos después del uso que no son visibles pero pueden suponer un problema. Asimismo, los que llevan talco suelen producir más alergias que aquellos que no lo tienen.

10 razones por la que es mejor no utilizarlos: