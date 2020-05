Un examen caótico

Recuerdo a alguno de mis profesores en la carrera que tenían exámenes desconcertantes. Uno de ellos, en una asignatura muy complementaria, me mandó tres veces al suspenso, sin que en ningún momento pudiera descubrir la razón de mi fracaso que me conducía a perder mi beca de Igualdad de Oportunidades, como la definió el Régimen.

Lo peor no es que yo no supiera las razones de mi suspenso, sino que los aprobados, los notables y los sobresalientes estaban más sorprendidos con su nota favorable que yo con mi suspenso. No tenía libro, sus clases eran dispersas, confusas y yo me las perdí todas, mi curso superaba con mucho el aforo de la clase y tan sólo asistían dos docenas de «pelotas» que, claro está, sí que les aprobaba. No había forma de llevar apuntes. Así que te estudiabas un libro de un acreditado conocedor de la materia, pero hasta las preguntas y el formato del examen eran caóticos.

El examen que pongo de ejemplo es lo más parecido a la apertura de una sociedad a la llamada fase 1 en el examen del Ministerio. Sobre todo en la parte más concreta y parece definitoria por los medios de comunicación, y el propio ministro, que es la salud de la población que tanto se invoca o de «salvar vidas». Los médicos, que nos dedicarnos por vocación a ese arte, sabemos lo poco que se debe utilizar el término.

El examen debería ser entendido por todo el mundo y hacerse a la luz , (lo llaman transparencia), mejor en la web del Ministerio. Por ejemplo, ahora Madrid, los datos de la epidemia. ¿Cómo? Incidencia Acumulada, el IA de los últimos catorce días. Es un índice poblacional y por tanto está en el número de enfermos nuevos por 100.000 habitantes. Madrid, está por debajo de CCAA ya liberadas y que se van a liberar seguramente estos días. Parecido a este índice, encontramos en la encuesta publicada de seroprevalencia, un resultado de casos sospechosos en España por provincias con una incidencia del 4,3% por debajo de muchas provincias ya liberadas. Es un dato poco valioso, desde luego. El último razonamiento epidemiológico es también que siendo la Comunidad más afectada, lo es también en cuanto a la inmunidad conseguida, proporcionalmente al número de enfermos afectados. Esto es, tienen mayor debilidad las poblaciones no afectadas en esta ola, para sucesivos brotes. Bien es cierto que Madrid tiene una mayor concentración de población en los transportes y la cita de muchas personas en ella.

Siguiendo con nuestro examen, el dato asistencial epidemiológico es el que se ha de conseguir un seguimiento de los enfermos nuevos y sus contactos. En esta tarea no sólo deben trabajar los profesionales de Primaria, sino que en diversos lugares se está recurriendo a plataformas empresariales que procesan el material obtenido. Pero no cabe la menor duda que Madrid ha de realizar esta tarea sin dificultades mayores. Y el control de los focos epidemiológicos, residencias, sanitarios y otros trabajadores requiere encuestas adicionales que el Ministerio no ha requerido, pero se deben realizar.

La parte del examen sobre recursos asistenciales, debería ser validado sin datos. El valor ya está acreditado, a los demás se les supone. Y es que Madrid ha respondido en el mayor ataque poblacional, expansionando sus recursos iniciales en tiempo record a más de cinco veces su capacidad. ¿Qué se busca ahora por escudriñar? ¿Cómo lo han resuelto comunidades aprobadas? Deberían mostrarse en un cuadro por provincias los recursos disponibles. Personalmente no me importa el nombre de los calificadores, cuando ellos no lo quieren dar, siendo un sello en un curriculum importante. Lo que debe importar es el cuadro de camas por provincias porque las exigencias de 30 a 40 (vaya abanico) en camas de hospitalización general por diez mil habitantes, y 2,5 de UCIs por la misma proporción es una «escalada» en más de cuarenta provincias españolas que habría que demostrarse que se ha cumplido, en un simple grafico que el Ministerio debe a la población.

Madrid tiene un diseño en los hospitales tan denostados por la izquierda, único en España de habitaciones individuales, que se pueden doblar porque estaba previsto en su diseño. Esta flexibilidad no la tienen en otras provincias. Y el apoyo de las privadas es muy pequeño en comparación con Madrid y Cataluña donde ya existe un sistema mixto de provisión que la izquierda nunca cerró, con buen criterio.

Queda en este examen una parte aún menos objetiva. Sea cual fuere, Madrid necesita urgentemente abrir su sociedad y su economía y le urge a España, a su marco de influencia, a su trascendencia internacional, su aeropuerto y su red de comunicaciones. Los médicos y enfermeros deberemos entender que hay que trabajar más intensamente aún que lo pasado porque debemos saber dar seguridad a la población vulnerable y a las empresas y sus trabajadores , a los educadores y a las familias, porque esta sociedad ha de salir de sus catacumbas. Cojan un taxi y pregunten al taxista que ha se ha esmerado en proteger a su cliente y no tiene ni para pagar los gastos fijos, no digamos ya para comer. Es mejor encuesta que la del Ministerio.