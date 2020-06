Simón: “Los guantes y mascarillas pueden ser un riesgo” si no se desechan bien

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha indicado que “no estamos seguros de que mascarillas y guantes desechables puedan ser un material de riesgo para los demás" si no se desechan con cuidado y se arrojan a la vía pública, porque no se sabe quién los ha podido utilizar. En este sentido, subraya que los ciudadanos deben tener en cuenta “que los riesgos para los demás pueden ser causados por mí". Por eso, ha exhortado a la población a que sea consciente de cómo gestionar esos residuos: “Juguemos todos en equipo, yo me protejo para proteger a los demás”, ha dicho.

Asimismo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de gestión de crisis ha señalado sobre los recientes brotes de coronavirus que se han producido en un macrobotellón en Tomelloso y una fiesta en Córdoba que “estos casos me preocupan, no son deseables". En este sentido, ha afirmado que, aunque el sistema de detección de nuevos casos es precoz, “eso no implica que las personas acudan rápido al centro sanitario. Si esas personas no cumplen las normas puede que tampoco lo hagan cuando tengan síntomas”. Por eso motivo, ha pedido un poco más de paciencia a los ciudadanos: “No pasa nada por esperar un poquito”, ha declarado.

Reunión con Educación

Fernando Simón ha confirmado asimismo que ha mantenido hoy una reunión “muy interesante” con la ministra de Educación, Isabel Celaá, en la que han tratado los criterios a aplicar para reducir los riesgos de cara al curso que viene. Sanidad se encargará de las recomendaciones y Educación de la aplicabilidad al entorno educativo de estas medidas de distanciamiento social e higiene, ha explicado el experto.

De este encuentro ha salido un calendario de trabajo para que antes de final de mes las comunidades autónomas dispongan de una guía que fije los principios de actuación de cara a septiembre, para que las comunidades las puedan ir adaptando a sus centros educativos.