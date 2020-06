Los alumnos de hasta 4º de Primaria no tendrán que llevar mascarilla ni guardar una distancia de 1,5 metros

Los Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional han elaborado un documento que será presentado mañana en la Conferencia Sectorial de Educación a las comunidades autónomas, cuyo objetivo es establecer una estrategia para el regreso “seguro” de los alumnos y personal educativo para el curso 2020-2021, que comenzará en septiembre.

Según informan ambos ministerios, cada centro debería contar con una persona responsable de referencia para los aspectos relacionados con el Covid-19.

En educación infantil, hasta el 4º curso de Educación Primaria incluido, podrán establecerse grupos estables de alumnado, “idealmente con 15 alumnos/as”, aunque se permite un máximo de 20. Según los dos departamentos, dichos alumnos “pueden socializar sin mantener la distancia interpersonal de forma estricta, ya que es un grupo de convivencia estable. Esto posibilitará además el rastreo de contactos rápido y sencillo en el supuesto de que se diera algún caso”, informan en un comunicado.

Por su parte, en 5º y 6º de educación primaria, educación secundaria y bachillerato “los espacios se reorganizarán de forma que se cuente con una separación de al menos 1,5 metros entre las mesas”. “Se priorizará asimismo, en la medida de lo posible, la utilización de espacios al aire libre para la realización de las actividades educativas y de ocio, en lugar de los cerrados”.

Los dos ministerios establecen con respecto a la mascarilla que no será obligatoria en educación infantil y en primaria, de 1º a 4º, tampoco será necesario su uso si se está con le grupo estable de convivencia. Si se sale del mismo se deberá llevar puesta cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros. “Para los alumnos que cursen a partir de 5º de primaria el uso de mascarilla será obligatorio cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros, pero no cuando se esté sentado en el pupitre”.

Cuando un alumno empiece a desarrollar síntomas compatibles con la enfermedad se le llevará a un espacio separado de uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica y se contactará con la familia. Los centros deberán llamar al centro de salud o al teléfono de su comunicad o ciudad autónoma, y/o su servicio de prevención de riesgos laboraels en el caso de trabajadores, y se seguirán sus instrucciones. “En el caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112”.