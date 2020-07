Reabren los últimos parques de ocio y acuáticos

La llegada del buen tiempo no sería lo mismo si no él no llegasen las ofertas de los principales centros recreativos y lúdicos de nuestro país. La pandemia afectó directamente a parques temáticos, de atracciones y acuáticos, ya que el mes de marzo es el que algunos utilizan para abrir sus puertas o aprovecharse del buen tiempo. No obstante, ya situados en la nueva normalidad, poco a poco los grandes centros de ocio de nuestro país ya están empezando a funcionar.

En Madrid, el Parque Warner reabrió el pasado 22 de junio después de tres meses cerrados y ha tenido que acometer cambios e implementar las normas de seguridad que piden desde Sanidad para evitar contagios y rebrotes. El protocolo en las instalaciones implica que en cada atracción el público deberá desinfectarse las manos y usar mascarilla en todo el recinto. La plantilla, de cerca de 10.000 empleados también observa las medidas de seguridad y vigilará el aforo, unas 10.000 personas, que suponen algo menos del 50% posible. La reapertura ha sido tímida y con dos atracciones y con el Teatro Chino cerrados por seguridad sanitaria, en el segundo caso por no poder desinfectar las gafas 3D.

Solo se realizarán espectáculos cuyo aforo pueda controlarse, como el de ‘Loca academia de policía’, con gradas para 2.800 personas podrá disfrutarse con un tercio de su aforo.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado del delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, visitó el lunes 22 de junio el Zoo, el Parque de Atracciones y el Teleférico como motivo de la reapertura. El Zoo Aquarium permite comprar las entradas online en su página web, así como facilitar el pago con tarjeta en los servicios del parque. Los trabajadores realizarán desinfecciones diarias, poniendo especial atención en las zonas comunes. El zoo ha implementado señalización específica para el distanciamiento social y dispone de gel hidroalcohólico para los usuarios.

El Parque de Atracciones de Madrid al igual que el resto de instalaciones ha impuesto las medidas, como el uso obligatorio de mascarilla, comprar las entradas previamente en la web, así como mantener la distancia de seguridad o la instalación de dosificadores de gel en el interior del parque. Aquópolis también ha reducido su aforo máximo de 6.000 personas a 3.000 en su reapertura de puertas de esta semana. Aparte de reforzar la limpieza y los dispensadores de gel, en los restaurantes hay mamparas para evitar el contacto entre empleados y visitantes, y de estos entre sí. La empresa también recomienda, como en los parques generalistas con atracciones de agua, que se lleve una segunda mascarilla por si se moja la primera. Para los más pequeños un aviso, este año no habrá espectáculo con los delfines, pero si se les podrá observar en su hábitat.

Comunidad Valenciana

El parque temático Terra Mítica no abrirá sus instalaciones en la temporada 2020 debido a “la situación actual”. La empresa, según indican en un comunicado, destinará los próximos meses mejorar sus instalaciones para “garantizar la experiencia de la mejor diversión de cara a 2021”. Y es que cuando abra sus puertas el año que viene ya no se parecerá al espacio que se conocía, según la empresa, regresará convertido en “ñalan, Terra Mítica regresará el próximo año convertido en “un macro resort destinado al ocio de lujo y la diversión de excelencia”.

Aqualandia y el parque de naturaleza Mundomar han abierto sus puertas hoy. Estos famosos parques de Benidorm han diseñado protocolos para disfrutar de las instalaciones pero sin poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

Terra Natura. Este parque de naturaleza y animales abrió el pasado 22 de junio y realiza controles de temperatura y obliga al uso de de marcarillas después de permanecer cerrado desde marzo por el estado de alarma.

Port Aventura abrirá puertas la próxima semana, el próximo miércoles 8 de julio con todas las atracciones en marcha, cuatro hoteles abiertos y las instalaciones adaptadas al nuevo escenario, “para que la experiencia sea única y en un entorno seguro”, mantiene su director general, Fernando Aldecoa. Entre las normas, el uso obligatorio de las mascarillas, respetar la señalización especial en el suelo para organizar colas y control de temperatura en los accesos. Además, se limitará el aforo al 30% para reducir la densidad de gente en las instalaciones. Todas estas medidas ha supuesto una inversión de cuatro millones de euros.

De momento, el parque acuático Costa Caribe permanecerá cerrado y los espectáculos se incorporarán a partir de septiembre. En cuanto a los hoteles, estarán abiertos el Port Aventura, el Gold River, el Colorado Creek y la Mansión de Lucy, con aforos entre el 60% y el 80%

Otro de los grandes parques acuáticos, Aquarama, en Benicássim, arrancará temporada el 4 de julio con su aforo reducido a un tercio. De hecho, para no alargar los tiempos de espera se han diseñado dos sesiones, una matutina y una vespertina -de 10 a 14 horas y 15 a 19 horas-.

Andalucía

El parque temático y de ocio Isla Mágica, en la isla de la Cartuja abrirá sus puertas este sábado, 4 de julio, con limitaciones y restricciones relacionadas con el número de visitantes diarios, con una reducción del aforo del 50%, tanto en el propio parque como en el parque acuático Agua Mágica, “reservando cupos diarios para nuestros distintos canales de venta”. Será necesario adquirir las entradas con fecha cerrada y con 24 horas de anticipación, “no pudiendo utilizarse un día distinto al seleccionado”, informaron en un comunicado.

Intenta atraer al publico con una renovación de algunos espectáculos: ‘Superpirata’, en el escenario del Polvorín, ‘El Galeón encantado’, en una nao del S.XVII y visitable por el público, y ‘La Hora Mágica’, un espectáculo para los más pequeños, entre otros. También incorporan una nueva atracción llamada ‘A los cañones’,destinada al disfrute de la familia en la zona de La Guarida de los Piratas.