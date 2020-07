Vea la primera línea de ropa de Lidl que ha causado sensación

Los instagramers y los famosos están acostumbrados a publicar una foto con su imagen y una prenda de ropa y ésta se acaba en una hora da igual de qué marca sea y cuánto cueste. Pues esa es la sensación que han debido tener los trabajadores y los dueños de Lidl, que han saltado al mercado de la moda y han publicado una colección de ropa con sus colores corporativos y a muy buen precio. Lo demás ya lo saben: colas y los productos se agotan.

La línea es muy completa y no falta de nada para ir equipado con el modelo Lidl. Unas chanclas, muy veraniegas y con el logo de la marca partida se venden por menos de 4 euros. Con esos precios ya puede uno cambiar de chanclas cada semana. Los calcetines, no sabemos si para ponerlo con las chanclas, son de licra y con tallas bien grandes, pero el par no llega ni al euro. También triunfa la camiseta con el logo girado 45 grados sobre un fondo amarillo y que cuesta lo mismo que las chanclas. Y la locura se extendió por toda Europa. En Finlandia, según un periódico local, se formaron largas colas a primera hora por gente que espera llevarse un par.

Pero somos mucho de iconos, y en este caso nos hemos decantado por las zapatillas coloridas para desatar nuestro furor por las locuras. Si bien en origen estos playeros deportivos costaban el lujo de 13 euros, todavía tiemblan las bandejas de los supermercados Lidl, vacías de cualquier talla. Pero ya se nos ha ido de las manos y en la algarabía ya se venden en páginas de segunda mano por el módico precio de 500 euros. Desde Telecinco informan de que en una subasta ha sido visto el precio de 2.200 euros por dos pares de zapatillas, unos calcetines y unas chanclas. Ni en Sotheby’s.

Las bromas sobre las “Air Lidl” no se han hecho esperar y las redes sociales se vuelven locas entre la incomprensión y el fanatismo. Los entendidos creen que en España somos los perfectos representantes de convertir en chic productos normales a precios asequibles. Ya solo nos falta la canción del verano.