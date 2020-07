Simón alerta a los jóvenes: “Hay que divertirse de otra manera”

Durante la rueda de prensa que ha concedido hoy el Ministerio de Sanidad, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha analizado la evolución de la pandemia del coronavirus a partir de los últimos datos. Sanidad ha notificado hoy 164 nuevos casos de contagio en las últimas 24 horas, siendo alarmante el aumento de dicha cifra respecto al pasado viernes. Si el 10 de julio el total de contagios desde el inicio de la pandemia era de 23.908, hoy se ha notificado un total de 255.953, lo que supone 2.045 positivos más en 3 días. En cuanto a fallecidos, hay 3 más respecto al viernes.

Explica Simón que “este incremento no se debe a que tengamos un problema porque detectamos más casos, sino que el problema lo teníamos antes porque detectábamos menos”. Asimismo, ha afirmado que en España continúan activos 120 brotes, “de ellos la mayoría están prácticamente al límite de cerrarse y los de interés son menos”, explica el doctor. No obstante, esto no quiere decir que la pandemia vaya a menos, sino que se ha registrado un aumento “en al menos 15 provincias, lo que significa que el virus se está expandiendo” por el país “más de lo que los brotes puedan indicar”.

Por tanto, el virus continúa ahí. Pero no como antes de la desescalada, ya que esta vez la población más afectada no son nuestros mayores. Ha asegurado Simón que el Covid-19 “ahora afecta a menores de 50 años, a todos los grupos, incluidos los menores de 4 y 5 años”. Apunta el doctor que “son casos, en general, más leves, los graves son menos frecuentes, y esto es indicativo de que la pandemia es diferente”. Asimismo, ha alertado que esto “no quita que haya brotes en residencias”.

La “nueva diversión”

“Hay mucho joven muy sensato, pero es cierto que a ciertas edades no es fácil controlar tus actos y en algunos casos se generan riesgos”, ha advertido Simón. El hecho de que haya más jóvenes contagiados a que “posiblemente sean trabajadores”, aunque también a que “hemos visto escenas de jóvenes y no tan jóvenes en los que las medidas de precaución no se están tomando”. Ha insistido en que “las formas de diversión no se pueden equiparar a la de otros años, sino que hay que divertirse de otra manera”.

En esta línea, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha comparecido minutos antes que Simón, se ha referido a situaciones que se han hecho virales, como la vivida este fin de semana en Cádiz. Ante el ascenso a primera división del Cádiz CF, los alrededores del estadio Ramón de Carranza se llenaron de personas celebrando, sin respetar la distancia de seguridad ni usando mascarila. “Hemos visto imágenes que no me gustan nada, como las celebraciones de ascensos de equipos de fútbol, imágenes que son preocupantes”, ha denunciado Illa. Estamos pasando “de un escenario de mitigación a uno de control” y explica el ministro que “en esta fase de control nos podemos divertir, podemos hacer muchas actividades, pero sin perder respeto al virus”.