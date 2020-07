Si bien es verdad que conducir es un poco como aprender a montar en bicicleta, algo que una vez se aprende no se olvida, no lo es menos que los tiempos cambian y que la realidad que rodea al conductor actual poco o nada tiene que ver con la que se podían encontrar uno de hace apenas unas décadas. La mejora de las carreteras, la llegada de los teléfonos móvil y los navegadores GPS, muchas veces integrados en el propio vehículo, nuevos sistemas de seguridad, coches eléctricos, nuevas señales... Reciclarse o morir y en este caso nunca mejor dicho, pues en muchos casos no estar al día puede llegar a costarnos la vida: una distracción por culpa del móvil, el manejo del GPS mientras conducimos...

Por este motivo, la Dirección General de Tráfico publica periódicamente test en los que poner al día nuestros conocimientos, obtenidos en las autoescuelas de hace 30 ó 40 años.

A continuación, el último que ha publicado en su revista “Tráfico y Seguridad Vial”, para que compruebe sus conocimientos y vea si está al día.