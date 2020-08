Batalla psicológica contra el Covid

Alguien lo dijo... y nos lo quisimos creer. En tiempos de tribulación, queremos que todo salga bien, aunque los datos indiquen lo contrario. Nos engañamos. Apuntaron aquello de que el calor «mataba al bicho» y allá que fuimos. De rodillas y con los ojos cerrados. Pero no. En realidad, lo que todos los estudios científicos apuntaban –aunque en esto, las seguridades no existen, ante lo novedoso de la pandemia– es que el Covid volvería con fuerza en otoño. Lo cierto es que nunca se ha ido y el calor sólo nos afecta a nosotros bajo las mascarillas. Las últimas cifras de contagios no pueden ser más desalentadoras. Hemos aprendido –dejándonos muertos, recursos económicos y una grave crisis que ha comenzado a eclosionar–, que urge poner medios sanitarios para combatir al Covid. Una reciente encuesta asegura que más de la mitad del personal médico se encuentra psicológicamente preparado para esta nueva ola de coronavirus, aunque más de la mitad de este personal se ha visto afectado psicológicamente durante la pandemia. Una situación estresante ante la que los aplausos no sirven de nada. Muchos vuelven de nuevo a primera línea cuando solo un 23% ha recibido ayuda psicológica. Ellos, hablan con conocimiento de causa, y apuntan que más de un tercio de los sanitarios del sistema sanitario público español sufrirá cambios como consecuencia de la crisis sanitaria actual. No puede ser que el país dependa de suministros chinos de mascarillas y respiradores, vendidos al mejor postor en una especie de zoco persa.

Además, de nuevo, las mujeres, han pasado a primera línea, pues entre los que declaran encontrarse psicológicamente preparados para una nueva ola, el 67% son mujeres, mientras que el 33% son hombres. Cuando se les pregunta a los participantes con qué frecuencia se han sentido desmotivados y estresados por causas laborales, el 32% afirma que se sintió así todos los días o la mayoría de ellos, y el 34% asegura que sintió estos síntomas en algunas ocasiones. Resulta difícil, muy difícil, mantener el mismo espíritu de batalla cuando el combate se prolonga en el tiempo.