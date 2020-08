Segunda ola: 3.000 contagios diarios y 73 muertes durante el fin de semana

A pesar de las promesas del Gobierno de contingencia y de detección precoz de nuevos casos de coronavirus, la situación de la pandemia en España no se está revirtiendo, sino acelerando. Ayer se registraron 1.486 nuevos positivos de Covid-19 en las últimas 24 horas, cifra que, aunque supone una reducción respecto a los 1.895 notificados el viernes –último día hasta ayer que Sanidad publicó datos oficiales–, cabe tener en cuenta que ese día no se incluyeron por problemas técnicos las cifras de Aragón, la Comunidad Autónoma más afectada por los brotes junto con Cataluña. Con esto, si el viernes el total de contagios desde el inicio de la pandemia eran 314.362, hoy esta cifra se eleva a 322.980, aumento que supone 8.618 casos más en tres días. Este incremento lleva a entender que, de media, durante este fin de semana se han dado la friolera de 2.782 contagios diarios.

Explicaba ayer durante una rueda de Prensa en el Ministerio de Sanidad Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que el actual incremento de contagios se está dando «fundamentalmente en Cataluña, Madrid, Aragón o Andalucía» y que dicho aumento «está afectado por un alto nivel de transmisión comunitaria». «Son, sobre todo, casos alrededor de esos brotes, que generan una transmisión no perfectamente controlada, pero que se van reduciendo», y añadió que «los brotes en Cataluña están en fase de descenso», así como «Aragón parece que se está estabilizando, aunque es cierto que en algunos barrios de Zaragoza se mantiene un incremento de transmisión».

Pero, si la situación está controlada, ¿por qué las cifras siguen aumentando? «Ahora identificamos muchos más casos», apuntó Simón, «cada vez se hacen más pruebas PCR, estamos cerca de las 50.000 diarias, un número importante y que sigue subiendo», así como diferente respecto al resto de la pandemia. De hecho, ayer Sanidad informó que, hasta el 6 de agosto, se han hecho en España 4.983.935 PCR. Con esto, puntualizan desde el Ministerio que entre el 31 de julio y el 6 de agosto ha aumentado la capacidad para hacer este tipo de pruebas un 7%.

Asimismo, también se ve afectada la situación de las residencias, donde los contagios «están subiendo». «Es cierto que hay un repunte de detección de casos e, igual que éste afecta a la comunidad, las residencias siguen siendo parte de ellas y, aunque estén cerradas, siguen entrando casos, los trabajadores pueden introducir el virus por mucho esfuerzo que hagamos para evitarlo», explicó Simón. De hecho, ayer en Madrid se registraron seis nuevos brotes de contagios, de los cuales cuatro se produjeron en residencias. Estos centros «han trabajado mucho, hay planes de contingencias, pero en algunos casos no se puede evitar que siga habiendo un incremento de contagios, por lo que debemos continuar teniendo un cuidado especial, porque cualquier cosa que ocurra a las personas mayores tiene un impacto totalmente diferente».

En cuanto a la cifra de fallecidos, el ascenso de la curva también es cosiderable. Si el viernes el total desde el inicio de la pandemia era de 28.503 muertes por coronavirus en España, ayer se registraron 28.576. Es decir, durante este fin de semana han muerto 73 personas por dicha enfermedad. En esta línea, Simón hizo ayer referencia a otro rango de tiempo: explicó que hubo un repunte de la mortalidad entre el jueves y el sábado: 65 en España, de los cuales 38 han muerto solo en Aragón. No obstante, subrayó que la letalidad «se está reduciendo progresivamente». «Ahora es del 0,29%, cuando en semanas anteriores se situaba entre el 0,4% y el 0,6%, y en el pico de la epidemia llegó a ser del 14%». Esto se debe, añadió, «a que ahora la edad media de los contagiados se ha reducido drásticamente, el 70% son jóvenes –menores de 30 años–, y a que se están detectando más casos leves y asintomáticos que durante el pico de la pandemia».

Situación crítica en Aragón

«Zaragoza está ahora mismo en una situación singular respecto al resto del territorio», afirmó Simón ante los 348 casos registrados ayer en 24 horas en Aragón, de los cuales 305 se notificaron en Zaragoza. «No todos sus barrios tienen el mismo riesgo, pero sí hay algunos con un incremento constante de casos», continuó el epidemiólogo, «quiero creer que la mayor parte de la población responde correctamente ante las recomendaciones, pero hay otras que no lo hacen, sea por dónde viven, por ser grupos sociales más vulnerables o por tener más complicado confinarse, ahí hay que aplicar medidas excepcionales». Con esto, Aragón rebasa a Cataluña: no solo es la comunidad que ha sufrido mayor letalidad durante este fin de semana, sino también la que peor situación en sus hospitales presenta. La región, explicó Simón, «tiene una tasa de hospitalización del 12% respecto al total de camas disponibles. No están saturados, pero sí tienen una situación más crítica». Asimismo, con 112 de las 187 camas de UCI ocupadas, y con 2.310 de las 3.850 en planta, señaló que «no podemos tener certeza de si el sistema de salud no vaya a sufrir tensiones». «Hasta que no haya certeza de que hayan superado el pico, no podemos tener seguridad de que el sistema existencial no vaya a sufrir un poco más, tienen que utilizar todos los recursos y planes de contingencia que tengan previstos, y ya lo están haciendo», aseguró el director.

«Llevamos ya suficiente tiempo de pandemia para que, sin conocer al virus ni prever qué puede pasar, sepamos de qué herramientas disponemos para controlarlo», alertó Simón, apuntando que «una fundamental es la distancia física y evitar los contactos con grupos que no sean de convivencia habitual».

¿Estamos haciendo todo lo necesario?

Ante los 580 brotes activos que hay en España, es inevitable hacerse la pregunta de si se está haciendo todo lo posible para frenar el incremento de contagios. La respuesta por parte la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), una de las agrupaciones que han mostrado descontento ante la gestión del Gobierno, es «un rotundo no: no estamos reforzando los servicios de Atención Primaria y Salud Pública, baluartes de la detección precoz y el análisis epidemio-lógico».