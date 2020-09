Edad, sexo, hábitos: qué grupos generan menos anticuerpos del Covid-19

Muchas son las dudas sin resolver sobre la respuesta inmune del cuerpo, su duración, las claves para que unos grupos de población generen más anticuerpos que otros.... Lo que parece más evidente es que la edad, el sexo y los hábitos condicionan la respuesta del cuerpo al ataque del virus y que el organismo puede tener anticuerpos hasta cuatro meses después de la infección.

Así lo indica un estudio islandés publicado el martes en el New England Journal of Medicine, en el que se analizaron 30.000 muestras de sangre de tres grupos de personas distintas: de casos confirmados de Covid-19, las que habían estado expuestas al virus pero no estaban infectadas y las que no habían tenido una exposición conocida.

Los investigadores se centraron en un pequeño grupo de 487 personas que se habían sometido a más de una prueba de anticuerpos, lo que permitió a los investigadores ver si los niveles de anticuerpos permanecían estables o se desvanecían con el tiempo. En este grupo, encontraron los investigadores, los niveles de anticuerpos aumentaron en los primeros dos meses después del diagnóstico y permanecieron estables durante los siguientes dos meses.

“No hay evidencia de una leve disminución”, dijo un coautor del estudio, Kári Stefánsson, fundador de la empresa de biotecnología islandesa deCODE genetics.

Stefánsson dijo que el estudio detectó anticuerpos en un número significativo de personas que habían estado asintomáticas y nunca se les hizo la prueba de coronavirus.

No todos desarrollaron anticuerpos después de la infección, lo que sugiere que algunas personas podrían tener respuestas inmunes más débiles al virus. Sin embargo, es posible que el diagnóstico de estas personas fuera el resultado de un falso positivo y, por lo tanto, no estaban infectadas.

Los investigadores notaron además otra serie de tendencias interesantes. Por ejemplo, en lo que respecta a la edad, los niveles de anticuerpos fueron más altos en pacientes mayores y en aquellos en los que la enfermedad les haya hecho estar en una situación más grave. En cuestión de sexo, las mujeres tenían niveles de anticuerpos más bajos en comparación con los hombres y los fumadores tenían niveles de anticuerpos más bajos que los no fumadores.

Pero a pesar de que el cuerpo genere anticuerpos, sigue sin resolverse la incógnita de si estos anticuerpos son suficientes para inhibir el virus y proteger a las personas de la reinfección. Los casos confirmados de personas reinfectadas son extremadamente raros. La semana pasada, se informó que cuatro personas resultaron reinfectadas, los únicos casos de este tipo entre más de 25 millones de casos en todo el mundo.

En agosto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades cambiaron sus pautas de cuarentena, diciendo que las personas con Covid-19 confirmado no necesitaban hacerse la prueba nuevamente durante tres meses si no desarrollaban ningún síntoma.

El estudio no es el primero en demostrar que los anticuerpos pueden permanecer durante algún tiempo después de la infección.