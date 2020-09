El doctor Cavadas carga contra Fernando Simón: “¿Ha habido alguien controlando la pandemia?”

El cirujano plástico español Pedro Cavadas, uno de los mayores expertos en reconstrucciones y trasplantes a nivel mundial, no se ha cortado a la hora de valorar la labor del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, al frente de la pandemia de coronavirus: “¿Ha habido alguien controlándola? Primera noticia que tengo”, ha señalado en una entrevista. Pero aún ha ido más allá en sus críticas, ya que en declaraciones al medio digital Huffpost ha indicado que firmó la petición para pedir una auditoría independiente sobre la gestión de la epidemia ya que “no ha habido expertos reales manejando el problema. Nunca los hubo ni los hay aún”.

El doctor fue uno de los primeros en alertar sobre las informaciones que llegaban desde China acerca de la COVID-19. Asegura que no se han hecho las cosas bien porque “los números, por mucho que se torturen, son tozudos. Hablan por sí mismos”. Y, en la situación actual de España, no ve claro el futuro: “No va a acabar bien. Un país arruinado, sin gestores de nivel pendientes de lo que toca, no lo tiene fácil”, ha señalado. En este sentido, se atreve a pronosticar que volveremos a la normalidad “en dos o tres años. A la recuperación económica le veo una década”.

Cavadas ha hablado también sobre la llegada de una vacuna contra enfermedad, que considera “clarísimo” que no va a llegar a la vez a todas partes del mundo. Y no comparte las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que afirmaba que en diciembre “no habrá una vacuna sino dos”. En este caso, ha echado mano de la ironía y ha manifestado que “o tres (vacunas). Previsibles. Hablar es gratis".