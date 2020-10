Simón asegura que “estamos en fase de estabilización” pese al incremento de casos diario

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado esta tarde en rueda de prensa sobre la epidemia de coronavirus en España que la evolución es similar a la de semanas previas y que se observa una estabilización (pese a que hoy Sanidad ha comunicado 13.318 casos más), aunque ha destacado que hay diferencias territoriales “importantes” entre provincias y comunidades. "La evolución no es igual en todas partes. Hay 34 territorios (en los que se incluyen provincias e islas) en los que los casos están estabilizados o en descenso. En otros 56-57 están en ascenso”, ha declarado.

Simón ha indicado que, en este momento, la cifra de pacientes ingresados en un centro hospitalario es de 11.692, lo que supone una tasa de ocupación hospitalaria del 9,8%, lo que “no son cifras que llamen la atención comparado con marzo-abril, pero sí muy importantes por una única patología”, lo que tiene implicaciones en el resto de la actividad hospitalaria, ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que, debido a esas importantes diferencias territoriales “no se puede bajar la guardia”. El experto ha advertido de que ningún territorio tiene una incidencia acumulada en 14 días por debajo de “los 50 o 60 casos por 100.000 habitantes a los que nos gustaría llegar” para poder controlar los contagios y tener “un margen de reacción suficiente, si llegara a haber un incremento importante de la transmisión”.

Retrasar la tercera ola

El epidemiólogo ha manifestado que con la proximidad del invierno “la probabilidad de transmisión es espacios cerrados es alta”, por lo que ha recordado la importancia de “garantizar la ventilación para reducir riesgos”, y de mantener las medidas de prevención con los no convivientes en estos espacios. “Si conseguimos esto es probable que la tercera ola no llegue, o que llegue suave”. España está ahora mismo “en el pico o empezando el descenso de la segunda ola”, si se consigue que la curva descienda “es posible que la tercera tarde. No podemos vaticinar nada”.

“El cierre de universidades debería ir acompañado del cierre de bares”

Durante la rueda de prensa Simón ha respondido a un periodista sobre la decisión de la Junta andaluza de suspender las clases en la Universidad de Granada para evitar la propagación del virus, a lo que ha respondido que, al igual que en los eventos culturales, se están implementando muy bien las medidas en el ámbito educativo: distancia en el aula, mascarillas...:“El hecho de ir a la Universidad no reduce el riesgo a cero, pero no expone a las personas a un riesgo muy superior” de transmisión que en otros ámbitos. Simón ha indicado que el riesgo se produce “una vez que se sale de la Universidad”, pero que “no se debe penalizar el evento en sí por ese riesgo”, ha considerado. Sin embargo, ha manifestado que lo ideal en este caso sería “que el cierre de las universidades se viera acompañado del cierre de los bares”.