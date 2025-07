Carola García de Vinuesa: Los próximos 50 años van a ser el apogeo de la inmunología

La inmunóloga Carola García de Vinuesa, primera ganadora del Premio Nacional de Medicina Marqués de Valdecilla, asegura que los próximos 50 años "van a ser el apogeo de la inmunología", porque va a permitir soluciones y terapias que serán aplicables a un espectro muy grande de enfermedades.

En una entrevista telefónica con EFE, García de Vinuesa (Cádiz, 1969) explica que la inmunología es una ciencia transversal que analiza la mayoría de enfermedades, desde patologías infecciosas, autoinmunes, neurológicas, cardiovasculares, degenerativas, metabólicas e, incluso, al cáncer.

Y asegura que las nuevas investigaciones en este campo están logrando, manipulando el sistema inmune, tratar las enfermedades. Por ello cree que deberían hacerse más centros de inmunología en España.

"Ahora han hecho uno en Barcelona y sería bueno que se hicieran más para poder tratar a todos los pacientes que necesitarían terapias inmunes. No hay capacidad todavía", reivindica.

García de Vinuesa considera que cuando la gente habla de inmunología solo piensa en las infecciones, en el covid y en las vacunas, que son "importantísimas" porque han hecho que disminuya la mortalidad.

Sin embargo, insiste en que la inmunoterapia está cambiando, incluso, el tratamiento contra el cáncer.

Más del 10 % de la población tiene enfermedades autoinmunes, que hasta ahora eran incurables, y gracias a las terapias de las células inmunes, las células T, se van a poder curar, asegura.

"Una gran cantidad de esas enfermedades degenerativas, metabólicas, neurodegenerativas, enfermedades como la arteroesclerosis, la esquizofrenia o el parkinson, se está viendo que tienen una base inmune", apostilla.

Además, cree que todos los médicos deberían formarse en inmunología, no solo los que se dedican a la especialidad, porque los tratamientos inmunológicos de muchas enfermedades y la terapias celulares "están cambiando la supervivencia".

Uno de sus trabajos que destaca fue descubrir una mutación en el gen TLR7 de una niña española que tenía un lupus muy severo, a partir del cuál ya se han empezado a hacer ensayos clínicos para ver si se puede tratar a otros pacientes de lupus con un inhibidor de TLR7.

García de Vinuesa también fue determinante en la puesta en libertad de la australiana Kathleen Folbigg, que pasó 20 años en la cárcel acusada de haber asesinado a sus cuatro hijos.

La investigación del equipo de esta inmunóloga demostró que los fallecimientos de estos niños se habían debido a una mutación que provocaba la muerte súbita de los bebés.

"El caso de Folbigg fue duro porque fueron cinco años. Cuando eres testigo en ese tipo de casos legales y vas un poco en contra de lo que ha sido el dogma, hay desacreditación de tu trabajo, pero fue muy bonito y una satisfacción enorme porque ves que se puede cambiar la vida de alguien", recuerda.

El premio con "mas ilusión"

Explica que aunque haya ganado varios premios en su carrera, el Marqués de Valdecilla, dotado con 50.000 euros, es "el que más ilusión le hace", por ser un premio de España, de donde se fue hace años para trabajar en Australia y después en Londres, donde reside y es la investigadora principal en el Francis Crick Institute.

"Me hace mucha ilusión que en España se acuerden de los que estamos fuera, ya simplemente cuando me contactaron para decirme que me iban a nominar me hizo muchísima ilusión. Pero que me hayan dado el premio inaugural es una sorpresa y una alegría muy grande", insiste a EFE.

García de Vinuesa resalta que el premio valora a los médicos que hacen investigación, un trabajo "sacrificado" que se reconoce poco, informa Efe.